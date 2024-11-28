موعد تغيير التوقيت الشتوي 2024 في مصر وغلق المحلات

لم يفصلنا على فصل الشتاء سوى أيام قليلة لذلك يرغب جميع المواطنين بالتعرف على موعد تغيير التوقيت الشتوي ومتى سوف يتم الانتهاء بالعمل بالتوقيت الصيفي، والجدير بالذكر أنه تم عودة تغير المواقيت بعد أن تم إلغاؤها لمدة سبع أعوام داخل مصر والهدف من هذا هو توفير استهلاك الطاقات المختلفة مثل الكهرباء والبنزين والسولار والغاز، ويجب العلم أن تغير المواقيت يتم استخدامها في الكثير من الدول العربية وليس مصر فقط، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تغيير التوقيت الشتوي

بعد التساؤلات العديدة حول موعد تغيير التوقيت الشتوي قامت الجهات المعنية بالرد على أنه سوف يتم تطبيقه بداية من الخميس الأخيرة من شهر أكتوبر وفيه يتم تأخير الساعة لمدة ساعة.

التوقيت الصيفي

يجب العلم أنه يتم بدء العمل بالتوقيت الصيفي بداية من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ويجب العلم أنه يتم تطبيق التوقيت الصيفي من أجل العمل على ترشيد استهلاك الطاقات المختلفة والاستفادة من ضوء النهار لذلك يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

كيفية ضبط التوقيت الشتوي

يجب على جميع المواطنين بدءا من ليلة الخميس الموافقة 31 من أكتوبر تغيير الساعة لتكون 11 مساء بدلا من الساعة الثانية عشر منتصف الليل، ويجب العلم أنه يوجد أجهزة حديثة تقوم بتغيير الوقت بشكل تلقائي.

موعد غلق المحلات في التوقيت الشتوي

أكدت الحكومة المصرية على جميع المحلات التجارية بأن تعمل بداية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك وعدم تسبب الانزعاج وبالتحديد في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، ويجب العلم أنه يتم مد ساعات العمل لمدة ساعة وذلك يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وفي المناسبات والأعياد يتم غلق المحلات الساعة الحادية عشر مساء، بينما ورش الأعمال الحرفية مواعيد العمل الخاصة بها في الشتاء بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة 6 مساء وذلك ماعدا الورش التي توجد على الشوارع الرئيسية ومحطات البنزين.