البرشامة في الاحصاء pdf.. هل تم تسريب امتحان الثانوية العامة مادة الاحصاء

البرشامة في الاحصاء في بداية الفترة الأولى من امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، أجرينا اختبار مادة الإحصاء الخاص بالمواد غير المضافة للمجموع، شمل الاختبار جميع الطلاب من مختلف الشعب الدراسية، بادرت وزارة التعليم والتعليم الفني لاتخاذ قرار هام في بداية فصل الامتحانات للشهادة الثانوية للعام الحالي. قررت الوزارة أن تبدأ بإجراء اختبارات المواد الغير مضافة للمجموع، وهذه المواد تشمل التربية الدينية والتربية الوطنية والإحصاء. ومن المقرر أن تنطلق اختبارات المواد الأساسية في الأسبوع الذي يليه.

البرشامة في الاحصاء الثانوية العامة 2023

في مادة الإحصاء للصف الثالث الثانوي، يعتبر البرشامة في الاحصاء أحد أفضل الوسائل المختصرة والمفيدة. تمثل البرشامة ملخصًا شاملاً لكامل المنهج الدراسي، حيث تحتوي على جوهر المادة التعليمية، تساعدك هذه المذكرة على تجميع وتصفية المعلومات الأساسية بطريقة مبسطة ومنظمة، وبذلك تتمكن من الاستعداد للامتحانات والحصول على فهم شامل للمواد المطلوبة.

معامل الارتباط (معامل ارتباط بيرسون، معامل ارتباط سبيرمان- الرتب، معادلة خط الانحدار). الاحتمال الشرطي. الأحداث غير المستقلة. المتغير العشوائي. التوزيعات الاحتمالية (دالة التوزيع الاحتمالي- السحب دون إحلال- المتغير العشوائي المستمر). التوزيع الطبيعي.

مراجعة احصاء ثانوية عامة

تم تضمين مراجعة مادة الإحصاء للصف الثالث الثانوي بأسئلة وأجوبة مختلفة، وتشمل ما يلي:

لو كانت ص متغيرًا عشوائيًا طبيعيًا معياريًا، احسب الاحتمالات التالية: ل (ص > 1.12)، ل (ص < 1.64)، ل (0.48 > ص > 2.1).

عند إلقاء قطعة نقود مرتين متتاليتين وتسجيل الوجه الظاهر، اكتب دالة التوزيع الاحتمالية للمتغير العشوائي س الذي يعبر عن عدد مرات ظهور الصورة.

في تجربة إلقاء قطعة نقود ثلاث مرات متتالية، إذا كان المتغير العشوائي س يعبر عن (عدد الصور – عدد الكتابات)، اكتب نطاق المتغير العشوائي.

تحميل البرشامة pdf

حيث لم ولن يتم تسيب الامتحانات، يمكن تحميل البرشامة في الاحصاء ثانوية عامة من خلال هذا الرابط.