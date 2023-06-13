اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة العراق 2023| اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

زادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة 2023 رجال ونساء بالعراق، حيث تعتبر الحماية الاجتماعية في العراق من أهم الضمانات الاجتماعية التي توفر الدعم والرعاية للفئات الأشد ضعفًا في المجتمع، ومن بين هذه الفئات العاطلين عن العمل والأسر المحتاجة، توفر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق العديد من الخدمات الاجتماعية والبرامج الحكومية التي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية والدعم المالي والغذائي والسكني للأسر المحتاجة والعاطلين عن العمل.

المشمولين فى الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

تشمل الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية في العراق عددًا من المجموعات المختلفة والتي تحتاج إلى دعم ورعاية، ومن بين هذه الفئات:

1. الأيتام: الأطفال الذين فقدوا والديهم أو تخلى عنهم ذووهم.

2. المسنين: الأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين ويعانون من صعوبات صحية أو اجتماعية.

3. المعوقين: الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو عقلية أو سمعية أو بصرية.

4. الأسر الفقيرة: الأسر التي تعاني من صعوبات اقتصادية وتفتقر إلى المعونة المالية والغذائية والسكنية.

5. النازحين واللاجئين: الأشخاص الذين هجروا من منازلهم بسبب النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو الأحداث السياسية.

6. العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي: العائلات التي تعاني من نقص في الطعام والمياه النظيفة وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

تعمل الحكومة العراقية والمنظمات الدولية والمحلية والأهلية على توفير الدعم اللازم لهذه الفئات من خلال برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية، وذلك بهدف تحسين معيشتهم وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية والنفسية اللازمة.

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق “الوجبة 9”

يمكن الاستعلام عن قوائم أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على النحو التالي:

1. الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الرسمي على الرابط التالي: http://www.molsa.gov.iq

2. البحث عن خيار الخدمات الالكترونية في القائمة الرئيسية للموقع.

3. اختيار خيار “الاستعلام عن المستفيدين من الرعاية الاجتماعية” والذي يمكن العثور عليه في القائمة.

4. إدخال المعلومات المطلوبة مثل الرقم الوطني أو رقم بطاقة الأحوال الشخصية.

5. الضغط على زر “البحث” وانتظار حتى يتم عرض النتائج.

6. يمكن للمستخدمين تنزيل القوائم الخاصة بالمشمولين في الرعاية الاجتماعية والتي تحتوي على أسماء ومعلومات الأفراد المستحقين للدعم الاجتماعي.

يجب الانتباه إلى أنه يجب توفر البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق لضمان الحصول على النتائج الصحيحة. كما يجب على المستخدمين أن يتحققوا من أن الموقع الذي يستخدمونه هو الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للحفاظ على سلامة معلوماتهم الشخصية.

الرعاية الاجتماعية بالعراق

توجد العديد من برامج وخدمات الرعاية الاجتماعية في العراق، وتتنوع هذه الخدمات والبرامج وفقًا للاحتياجات والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة، ومن بين الخدمات الاجتماعية المتاحة في العراق:

1. الرعاية الصحية: تشمل خدمات الرعاية الصحية المجانية للمواطنين والمقيمين في العراق، وتشمل العلاج بالأدوية والعلاج الطبيعي والعلاج النفسي والتخدير والعمليات الجراحية والرعاية الطبية العامة.

2. الرعاية الاجتماعية للأيتام: تشمل خدمات الرعاية الاجتماعية للأيتام الدعم المادي والنفسي والتعليمي والصحي، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية للأيتام الذين يعانون من إعاقات أو حالات صحية خاصة.

3. الرعاية الاجتماعية للمسنين: تشمل خدمات الرعاية الاجتماعية للمسنين الدعم المادي والنفسي والصحي، بالإضافة إلى توفير مراكز الرعاية النهارية والمساكن الخاصة للمسنين.

4. الرعاية الاجتماعية للمعوقين: تشمل خدمات الرعاية الاجتماعية للمعوقين الدعم المادي والنفسي والتعليمي والصحي، بالإضافة إلى توفير الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بالمعوقين.

5. الرعاية الاجتماعية للفقراء: تشمل خدمات الرعاية الاجتماعية للفقراء المساعدات النقدية والغذائية والسكنية والصحية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والتدريب المهني.

تعمل الحكومة العراقية بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية والأهلية على تقديم هذه الخدمات وتوفير الدعم اللازم للفئات المستهدفة، وتعتبر الرعاية الاجتماعية من الأولويات الرئيسية للحكومة في العراق.