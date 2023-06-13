الان اخر اخبار نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الدراسي الثاني 2023 جميع المحافظات

يترقب الآلاف من طلاب الصف الثالث الثانوي الفني تفعيل لينك نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الدراسي الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس، للاستعلام عن نتائج الطلاب في اختبارات الترم الثاني والتي أجريت خلال شهر مايو ويونيو للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وذلك داخل اللجان المدرسية وفقاً للجدول المعتمد رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ولهذا نقدم لكم كيفية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم.

بوابة التعليم الفني 2023

تعلن نتائج طلاب الدبلومات الفنية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 بشكل منفرد، ووفقاً لمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث يمكن لطلاب الثالث الثانوي الفني الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني، من خلال بوابة نتائج التعليم الفني وإدخال جميع بيانات الطالب ورقم الجلوس للحصول على درجاته بالكامل.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية

يمكن لجميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية.

لكافة الأنواع المختلفة والأنظمة التعليمية الثلاث والخمس سنوات بكافة محافظات مصر.

وذلك خلال الأسبوع المقبل من شهر يونيو الجاري 2023.

بينما لم تتلقى غرفة العمليات أي شكوى من أولياء الأمور خلال فترة الاختبارات.

كما لم ترصد أي محاضر للغش أثناء مدة الامتحانات.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية الفصل الدراسي الثاني 2023

ولاستخراج نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني لجميع الأقسام سواء التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو الفندقي وكافة الأنظمة سواء لنظام الثلاث أو الخمس سنوات، يجب اتباع الخطوات التاليـــــــة: