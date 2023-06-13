شاومينج بيغشش!.. حقيقة تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء ثانوية عامة 2023 | تسريبات الثانوية العامة

انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار تتحدث عن تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء للثانوية العامة لعام 2023، وذلك بعد انتهاء اليوم الأول من الامتحانات، في هذا اليوم، قام الطلاب بأداء امتحانات التربية الدينية والوطنية يوم الاثنين الموافق 12 يونيو الجاري، ومن المقرر أن يتضمن اليوم الثاني من الامتحانات، الثلاثاء 13 يونيو، امتحان مادتي الاقتصاد والاحصاء، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتسريب جميع أسئلة الامتحان، ولكن نريد أن نلقي الضوء على حقيقة هذا الأمر من خلال الصور التالية.

تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء

تعتبر وزارة التربية والتعليم والجهات ذات الصلة شركاء في الحفاظ على نزاهة وسلامة العملية الامتحانية، مع التأكيد على أهمية ضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، تسعى الوزارة جاهدة لمنع أي محاولات للغش وتوفير جميع الموارد اللازمة لضمان المساواة في الامتحانات، تتفانى الوزارة في استثمار قدراتها وجهودها لمنع أي عوائق قد تعترض تحقيق هذا الهدف النبيل.

نموذج من امتحان مادة الاحصاء

تفضلوا بالاطلاع على بعض الأسئلة التي تم تداولها على بعض الصفحات الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي، يُزعم أن هذه الأسئلة تنتمي إلى امتحان اليوم، ولكن عند تحليلها بعناية، يُلاحَظ أنها تعود إلى إحدى السنوات السابقة وتُستخدم فقط كنموذج استرشادي. يُقدم لكم هذا النموذج في الصور التالية:

بالإجابة.. امتحان الإحصاء للثانوية العامة 2022 الماضي

لم يتم تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء وكل ما تم تداوله غير صحيح، لذا يسعدنا أن نقدم لكم نظرة على امتحان الإحصاء للثانوية العامة في العام الماضي 2022، تكون الامتحان من 25 سؤالًا ويتبع نظام البابل شيت، وهو نفس النظام المتبع في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

حل الامتحان

سنقدم لكم الآن استعراضًا لاجابات امتحان الإحصاء للثانوية العامة في العام الماضي 2022، يهدف هذا الاستعراض إلى تزويد الطلاب بالمعلومات اللازمة وتمكينهم من ممارسة حل الأسئلة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

بعد معرفة حقيقة تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء إليكم جدول الامتحانات للثانوية العامة لعام 2023 في الشعبة الادبية والعلمية:

– يوم 12 يونيو: امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية.

– يوم 13 يونيو: امتحان مادتي الاقتصاد والاحصاء.

– يوم 18 يونيو: امتحان مادة اللغة العربية.

– يوم 20 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

– يوم 25 يونيو: امتحان الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الادبية.

– يوم 27 يونيو حتى 1 يوليو: أجازة عيد الأضحى المبارك.

– يوم 2 يوليو: امتحان الفيزياء للشعبة العملية والتاريخ للشعبة الادبية.

– يوم 4 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية والاستاتيكا.

– يوم 6 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لجميع الشعب.

– يوم 9 يوليو: امتحان الجيولوجيا وعلوم البيئة، والتفاضل والتكامل للشعبة العلمية، وعلم النفس وعلم الاجتماع للشعبة الادبية.

– يوم 11 يوليو: امتحان الديناميكا للشعبة العلمية والرياضيات للشعبة الادبية.

– يوم 13 يوليو: امتحان الأحياء للشعبة العلمية، والجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية، والفلسفة والمنطق للشعبة الادبية.

يرجى مراعاة هذا الجدول لضمان التحضير الجيد للامتحانات المقبلة.