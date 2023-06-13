الشتا رجع تاني.. أمطار غزيرة علي هذه المحافظات اليوم الثلاثاء 13/6/2022 والأرصاد تحذر المواطنين

شهدت محافظات مصر، في الساعات الأولي من اليوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023، موجة من الطقس السييء المصحوب بسقوط أمطار غزيرة ومتوسطة علي كافة المحافظات الساحلية تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسوء حالة الطقس وسقوط أمطار ونشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة، وخلال السطور التالية نستعرض معكم حالة الطقس في مصر اليوم الثلاثاء 13-6-2023ز

حالة الطقس اليوم

وشهدت محافظات البحيرة والأسكندرية والغربية ومرسي مطروح والمنوفية، سقوط أمطار غزيرة خلال الساعات الأولي من صباح اليومن ورعد وبرق وغيوم تغطي السماء في المحافظات، حيث توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متفاوتة الشدة علي المحافظات الساحلية والشمالية.

سقوط أمطار غزيرة علي محافظة الغربية

وشهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى سقوط أمطار غزيرة ورعدية، مع تقلبات في الطقس على مستوى مراكز المحافظة، ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء والمراكز بسرعة شفط مياه الأمطار حال تجمعها في الشوارع أول بأول بالاشتراك مع فروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك تيسيرًا على حركة السيارات والمواطنين.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

أعلن خبراء الأرصاد بالجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم، حيث هناك نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، والتي تكون أقل حدة على البلاد بسبب المنخفض الجوي، وسيكون تأثيره الأكبر على محافظات شمال وسط الصعيد، ويمتد على القاهرة الكبرى بتأثير أقل، ويصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا إلي مناطق من شمال البلاد وسيناء وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى.