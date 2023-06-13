“عاجل” تسريب امتحان الاقتصاد والإحصاء الثانوية العامة 2023 .. بالصور عبر قناة تليجرام | تعرف على المزيد

ينطلق غدًا الثلاثاء ثاني اختبارات الثانوية العامة للعام الجاري 2023، حيث امتحان الإحصاء والاقتصاد، ونجد عدد من الأخبار التي انتشرت حول تسريب امتحان الاقتصاد والإحصاء الثانوية العامة 2023، حيث تداول بين الطلاب أنه تم نشر الاختبار على واحدة من قنوات التيلجرام التابعة لشاومينج، فدعونا نوضح لكم حقيقة هذا الأمر.

تسريب امتحان الاقتصاد والإحصاء الثانوية العامة 2023

انتشرت صور لبعض الصور لامتحان الاقتصاد والإحصاء السنة الماضية على بعض قنوات التيلجرام التابعة لصفحة شاومينج، حيث انتشرت هذه الصورة على أساس أن هذا الاختبار هو امتحان غدًا، وأنه تم تسريب هذا الامتحان، ولكن لا حقيقة لهذا الأمر، حيث لا يوجد تسريب للامتحانات، حيث تعمل الوزارة بجد مشددة على منع تسريب الامتحان، بل أي قنوات تحاول تشيت تركيز الطلاب ومحاولة جمع زوار أم متابعين، تقوم الوزارة بمعاقبتهم عقاب شديد وغلق هذه القنوات فورًا.

هل تم تسريب امتحان الاقتصاد والإحصاء الثانوية العامة 2023؟

كما وضحنا لكم أن الصورة المنتشرة بين الطلاب هو امتحان للسنوات الماضية وليس الامتحان الحقيقي، حيث الوزارة مُشددة بشكل كبير على الامتحانات، بحيث تمنع أي محاولة لتسريب الامتحان، بل أي محاولة فاشلة تقوم بإخمادها فورًا، بحيث يحصل كل طالب على حقه.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

لم يتم تسريب أي امتحانات حتى الآن، وللعلم أن المواد التي لا تُضاف للمجموع، حيث تبدأ المواد التي تُضاف للمجموع من أول يوم الثامن عشر من شهر يونيو من عام 2023، وتنتهي الاختبارات في اليوم الثالث عشر من شهر يوليو من عام 2023.