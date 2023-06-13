“عاجل” الاسعار هتزيد مع دخول العيد !! تعرف على أسعار اللحوم اليوم 13 يونيو 2023

تتباين أسعار اللحوم يوميًا، فماذا عن أسعار اللحوم اليوم 13 يونيو؟ هذا ما سوف نقوم بتوضيحه لكم بالسطور المقبلة، فمن الجدير بالذكر أن أسعار اللحوم شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الفترة الماضية، لكنها بدأت في التراجع مرة أخرى والاستقرار بالأيام السابقة، كذلك أن السؤال عن سعرها كل يوم يكون بشكل متواصل من جانب المهتمون، تحديدًا مع قرب عيد الأضحى المبارك، فجميع المواطنين بمصر يقبلون على شراء اللحوم به، لذا سوف نرفق لكم تفاصيل الأسعار الخاصة باللحوم اليوم الثلاثاء الموافق من 13 يونيو 2023م.

أسعار اللحوم اليوم 13 يونيو

جاءت أسعار اللحوم اليوم 13 يونيو ، مستقرة، حيث أنها سجلت التالي:

بلغ ثمن كيلو اللحم الضاني اليوم الثلاثاء الموافق من 13 يونيو 2023م، عند ما يقرب من حوالي 340 جنيهًا مصريًا.

كما أن ثمن كيلو اللحم البلدي بلغ اليوم الثلاثاء الموافق من 13 يونيو 2023م، عند ما يقرب من حوالي 280 و350 جنيهًا مصريًا.

كذلك أن ثمن كيلو اللحم الجملي سجل اليوم الثلاثاء في مصر، ما يقرب من حوالي 250 جنيها و300 جنيهًا مصريًا.

هذا بجانب أن ثمن كيلو الكندوز البلدي بلغ اليوم الثلاثاء الموافق من 13 يونيو 2023م، ما يقرب من حوالي 380 حتى 415 جنيهًا مصريًا.

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

استقرت أسعار اللحوم اليوم، إلى أن سجلت التالي: