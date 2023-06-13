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“من هنا” خطوات استعلام معاش تكافل وكرامة عبر موقع التضامن الاجتماعي الرسمي 2023
تساءل عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، أغلب الأشخاص، فمن الممكن التعرف على الحالة الخاصة بطلبك، عن طريق سلسلة خطوات بسيطة، يتم السير عليها بشكل إلكتروني، لمعرفة كل ما يتعلق بمعاش تكافل وكرامة، إذ أن الوزارة تقوم باستمرار بتوفير كافة الخدمات المتعلقة بها، لتتم بشكل إلكتروني، من دون التوجه إلى المقر الخاص بها.
استعلام معاش تكافل وكرامة
من اليسير الآن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وذلك عبر اتباع الخطوات المقبلة:
- التوجه إلى رابط وزارة التضامن الاجتماعي، بالضغط هنا.
- كتابة رقم البطاقة الشخصية للمستفيد في المكان المخصص له.
- الضغط على زر “إظهار النتيجة”.
طريقة تفعيل فيزا ميزة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة
في الواقع أن تفعيل فيزا ميزة الخاصة بجميع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2023م، يتم تفعيلها عن طريق سلسلة من الخطوات اللازمة، وهي كما يلي:
- التواصل عن طريق هذا الرقم: 19680، ومن ثم السير على جملة الخطوات اللازمة، على حسب تعليمات الموظف المتعلق بخدمة العملاء، الموجود بالبنك، لكي يتم تفعيل تلك الفيزا الميزة الخاصة بمعاش تكافل وكرامة، لكافة المستفيدين من البرنامج.
- كما أنه حينما لا يعرف المستفيد الطريقة الخاصة بتفعيل الكارت، لا بد أن يقوم بالذهاب إلى الوحدة المتعلقة بالشؤون الاجتماعية التي تكون قريبة، من المحل الخاص بسكنه. حتى يتم تفعيل تلك الفيزا الميزة، ومن ثم سوف يقوم الموظف في هذه الإدارة الاجتماعية الخاصة بك، بتفعيل الباركود الذي يكون على الفيزا الخاصة بك، عن طريق الدعم الفني، لكي يتم تنشيط وتفعيل فيزا مبزا، ومن ثم يكون بإمكان المستفيد السحب في أي وقت.