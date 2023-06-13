“من هنا” خطوات استعلام معاش تكافل وكرامة عبر موقع التضامن الاجتماعي الرسمي 2023

تساءل عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، أغلب الأشخاص، فمن الممكن التعرف على الحالة الخاصة بطلبك، عن طريق سلسلة خطوات بسيطة، يتم السير عليها بشكل إلكتروني، لمعرفة كل ما يتعلق بمعاش تكافل وكرامة، إذ أن الوزارة تقوم باستمرار بتوفير كافة الخدمات المتعلقة بها، لتتم بشكل إلكتروني، من دون التوجه إلى المقر الخاص بها.

استعلام معاش تكافل وكرامة

من اليسير الآن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، وذلك عبر اتباع الخطوات المقبلة:

التوجه إلى رابط وزارة التضامن الاجتماعي، بالضغط هنا.

كتابة رقم البطاقة الشخصية للمستفيد في المكان المخصص له.

الضغط على زر “إظهار النتيجة”.

طريقة تفعيل فيزا ميزة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة

في الواقع أن تفعيل فيزا ميزة الخاصة بجميع المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لعام 2023م، يتم تفعيلها عن طريق سلسلة من الخطوات اللازمة، وهي كما يلي: