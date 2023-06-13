“من هنا” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط بالترم الثاني 2023 بالاسم ورقم الجلوس

تساءل الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط ، وقد بين اللواء عصام سعد إبراهيم، السيد محافظ محافظة أسيوط موعد ظهور هذه النتيجة، كذلك أن وزارة التربية والتعليم أوضحت الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عنها، والتي سوف نوضحها لكم بالسطور القليلة المقبلة، كذلك أن نتيجة الشهادة الإعدادية قد ظهرت في كثير من المحافظات، مثل القاهرة، والقليوبية، والشرقية، وغيرها من المحافظات الأخرى، ولم تظهر في محافظة أسيوط، إلى هذا الوقت الجاري، وكذلك محافظة جنوب سيناء، وقد أوضحت الوزارة موعد ظهور تلك النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

كشفت اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط ، ستظهر خلال ساعات مقبلة، ويمكن الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية:

أولًا: انتقل إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط، من هنا.

ثانيًا: اختر المرحلة الإعدادية.

ثالثًا: انتقي أيقونة نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

رابعًا: اختر العام الدراسي.

خامسًا: أدخل رقم الجلوس.

أخيرًا: انقر على زر “استعلام”.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

أرفقت وزارة التربية والتعليم رابط متعلق بالاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط، إذ أنها قالت إنه يمكن عن طريق هذا اللينك أن يستعلم الطلاب عن النتيجة التي تتعلق بهم، حيث أن هذا يكون بشكل إلكتروني، باتباع الخطوات التي قمنا بذكرها في السابق، التي أوضحتها وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، لكي يستعلم الطلاب عن نتيجتهم فور ظهورها، وكذلك بعد أن يتم اعتمادها بشكل رسمي من جانب اللواء عصام سعد أبراهيم.