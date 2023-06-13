نتائج الثانوية العامة الكويت بالرقم المدني 2023 موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج الثانوية العامة الكويت بالرقم المدني 2023، شهدت الآونة الاخيرة الكثير من العمليات البحثية عقب بداية طلاب المرحلة الثانوية بالكويت بالأيام الماضية في عملية الامتحانات حيث بدء الطلاب عملية الامتحانات في الحادي عشر من يونيو ويترقب الجميع الانتهاء من اجل الافراج علي النتيجة والقيام بالاستعلام عنها الكترونياً ومن خلال موقعنا البديل سنوضح لحضراتكم التفاصيل للحصول علي النتائج بدون مشاكل .

نتائج الثانوية العامة الكويت بالرقم المدني 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية، نهاية الأسبوع الماضي عن توفير رابط تابع لوزارة التربية والعليم للقيام بالاستعلام عن نتائج الصف الثاني عشر (الثانوية العامة) وذلك عقب الانتهاء من اداء عملية الامتحانات والقيام برفع النتائج علي المواقع الالكترونية نهاية الشهر الجاري .

موقع وزارة التربية والتعليم

وجدير ان عملية امتحانات الثانوية العامة بالكويت بدءت في الحادي عشر من يونيو 2023 ، وخضع طلاب القسمين العلمي والأدبي للامتحانات الأولى ، وسط إجراءات صارمة من قبل الوزارة للحفاظ علي سلامة وامن الطلاب.

واليوم أجرى طلاب القسم الأدبي اختبار اللغة الفرنسية ، فيما خضع طلاب القسم العلمي لامتحان الرياضيات بترتيبات مسبقة لتوفير المناخ المناسب للطلاب والحفاظ على سير العملية بالتعاون والتنسيق مع الدوائر التعليمية وإدارات المدرسة.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة في الكويت 2023