رابط taalim.ma نتائج البكالوريا المغرب الدورة العادية 2023 وزارة التربية الوطنية

نتائج البكالوريا المغرب الدورة العادية 2023، تم انتهاء الطلاب من امتحانات البكالوريا بالمغرب 2023 للدورة العادية، ويبحث الكثير للتعرف على موعد الاعلان عن النتائج حيث تم التصريح عن انه سيتم الإعلان عنها يوم 19 يونيو 2023 على موقع الوزارة ومن خلال مقالنا سنتعرف على الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023 بالمغرب.

نتائج البكالوريا المغرب الدورة العادية 2023

يتزايد البحث من قبل الكير بعد ان تم الانتهاء من الاختبارات عن موعد الاعلان عن النتيجة ويشعر الكثثير بحالة من القلق والتوتر وجاءت الوزارة بالتصريح عن موعد نتائج البكالوريا 2023 وانه سيتم الاعلان عنها يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023، وأن الاختبارات الوطنية الموحدة تتم في يوم 17 يونيو و 18 يونيو 2023، أما الدورة الاستدراكية اليوم 12 يوليو 2023.

taalim.ma نتائج البكالوريا المغرب الدورة العادية

اعلنت وزارة التعليم في المغرب عن قيامها بتحديد موقع إلكتروني مخصص للاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023 المغرب وذلك لتوفير الوقت والجهد بدل من الذهاب إلى المدرسة التابعة للطالب منعًا لانتشار الامراض والاوبئة، ويتم من خلال الخطوات الاتية: