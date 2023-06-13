مشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 130 مترجمة على قناة atv التركية والفجر الجزائرية

يعد مسلسل قيامة المؤسس عثمان من المسلسلات التركية المتميزة والمشوقة فقد حاز على اعجاب الكثير من المشاهدين ويتم البحث من قبل الملايين من المتابعين والعاشقين للتعرف على قصة مسلسل قيامة عثمان والذي يجسد تاريخ الدولة العثمانية ويعرض حلقاته أسبوعيا على قناة Art التركية ويتم عادة الحلقة على بعض من القنوات الفضائية ومنها قناة الفجر الجزائرية .

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 130

تم البحث من الكثير للتعرف على احداث الحلقة الجديدة من المسلسل الحلقة 130 والتي يتم بها عرض الأحداث والتفاصيل والصراعات التي يمكن ان يكون مر بها المؤسس عثمان وبعض من الصعوبات التي تم مواجهتها من المغول والتتار للسيطرة على الدولة العثمانية فقد تجسدت الحلقة 129 من المسلسل حول زواج بوران واسريجون ويشترك في العمل المتميز عدد من صناع الدراما التركية، وهو بوراك أوزجيفيت الذي يقوم بدور المؤسس عثمان، وأوزجة تورار بدور زوجة المؤسس عثمان، وشاغري سينسوي بشخصية جاركوتاي ألب.

موعد عرض مسلسل عثمان الحلقة 130

يتم عرضها عبر قناة art في مساء الأربعاء من كل أسبوع، ويتم إعادتها على قناة الفجر الجزائرية باليوم التالي كما يتم اعادتها في يوم الخميس مترجمه للعربيه ويتم إعادة الحلقة بيوم الجمعة ، وتتمبز قناة الفجر الجزائرية بالحصول على حقوق بث المسلسل وتقديم عدد من المسلسلات الرومانسية ، والتاريخية، وبالاخص مسلسل قيامة عثمان بن ارطغرل الذى يحكى قصة قيامة الدولة العثمانية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يمكننا التمتع بمشاهدة مسلسل قيامة عثمان من خلال التعرف على التردد التالي وهو.