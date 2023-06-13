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“من هنا” كافة القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا 2023 مجانًا .. تعرف على موعد المباراة والتشكيلة المتوقعة لمصر
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا 2023 هي عبارة عن قنوات يتم فيها عرض هذه المباراة الخاصة بمنتخب مصر ضد غينيا كما توجد قائمة خاصة بمباراة مصر وغينيا منها خط الدفاع وحراسة المرمي وخط الوسط وخط الهجوم.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا 2023
توجد بعض القنوات التي تقوم بنقل مباراة منتخب مصر وغينيا لعام 2023 وهذه القنوات يمكن أن تتمثل في الآتي:
- مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023 يتم نقلها فقط وحصريًا عبر قنوات بي إن سبورتس المشفرة.
- كما أنه من المقرر أن يتم نقل مباراة منتخب مصر وغينيا من خلال قناة beIN Sports HD 4 المخصصة للبطولات الأفريقية.
قائمة مصر لمباراة منتخب مصر وغينيا
توجد قائمة خاصة بمباراة منتخب مصر وغينيا وهذه القائمة تتمثل في الآتي:
- حراسة المرمى الخاص بمباراة منتخب مصر ضد غينيا لهذا العام هم محمد الشناوي ومحمد صبحي و محمد أبو جبل
- خط الدفاع الخاص بمنتخب مباراة مصر وغينيا هم محمد هاني – هشام صلاح – أحمد رمضان بيكهام – ياسر إبراهيم – علي جبر – محمد عبد المنعم – محمود مرعي – محمد حمدي – أحمد أبو الفتوح
- خط الوسط الخاص بمنتخب مباراة مصر وغينيا هم مروان عطية – مهند لاشين – حمدي فتحي – غنام محمد – محمود حمادة – أحمد سيد زيزو – محمد هلال – محمد رضا بوبو
- خط الهجوم الخاص بمباراة منتخب مصر وغينيا هم محمد صلاح – مصطفى فتحي – حسين الشحات – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه – محمود كهربا- أحمد ياسر ريان – مصطفى محمد