ناقوس الخطر يضرب سواحل البحر المتوسط “حوت ولا قرش” بالفيديو الصور

لم يمر سوى أيام قليلة على حادث السائح الروسي في الغردقة، وهجوم قرش النمر عليه داخل شاطئ فندق بالغردقة وسط ذهول المصطافين، وانتشار حالة من الرعب، ليبدأ ناقوس خطر جديد يدق على ساحل البحر المتوسط، وذلك عقب ظهور حوت نافق على بعد 8 كليو متر فقط من ساحل بورسعيد.

حوت في البحر الأبيض قبالة بورسعيد

عثر صيادي بورسعيد على حوت نافق في داخل مياه البحر المتوسط، تحديداً في منطقة تبعد 8 كليومترات عن ساحل محافظة بورسعيد، وعلى الفور انتشر حالة رعب مجددة بين رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عقب نشر صور حوت نافق في البحر المتوسط، حيث ظن البعض أنه قرش جديد في البحر المتوسط، إلا أن هناك ردود جاءت بأنه ليس قرش بل حوت نافق.

حقيقة نفوق حوت البحر المتوسط

تعمل الأجهزة المختصة في محافظة بورسعيد الآن بكافة سعتها للوقوف على أسباب نفوق حوت البحر المتوسط بالقرب من بورسعيد، حيث سيتم إعلان تقرير مفصلاً عما إذا كان الحوت تعرض لهجوم أم كان نفوقه بسبب حادثة مراكب صيد.