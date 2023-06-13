حقيقة الغاء الدعم الاستثنائي على بطاقة التموين من 100 لـ 300 جنيه وهذا أخر موعد للصرف

بضعة أيام فقط وسينتهي الموعد النهائي لصرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين، وسيتم توزيع هذا الدعم على الأسر الأكثر احتياجًا بمبالغ تتراوح بين 100 و 300 جنيه، في شهر يونيو، تم صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين، تم توزيع هذا الدعم من خلال جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين المنتشرة في محافظات الجمهورية.

كم نصيب الفرد علي بطاقة التموين

بعد معرفة اخر موعد الدعم الاستثنائي على بطاقة التموين بشأن تنظيم صرف السلع التموينية للمواطن، أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا هامًا يتضمن التوجيهات التنظيمية اللازمة:

يتم صرف زجاجة زيت بسعة 800 مل لكل فرد على بطاقة التموين، وتكون الحد الأقصى 4 زجاجات زيت. يتم صرف كيلو سكر لكل فرد وفقًا لاحتياجاته، ويكون الحد الأقصى 6 كيلو سكر على بطاقة التموين. يتم صرف كيلو أرز للبطاقات التموينية التي تحتوي على أقل من 4 أفراد، ويكون الحد الأقصى 2 كيلو أرز. أما للبطاقات التي تحتوي على 4 أفراد أو أكثر، يتم صرف 2 عبوة مكرونة بوزن 800 جرام.

حقيقة الغاء الدعم الاستثنائي على بطاقة التموين

أعلنت وزارة التموين أنها ستستمر في صرف الدعم الاستثنائي على بطاقة التموين للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين، وذلك بمبالغ تتراوح بين 100 و 300 جنيه حتى نهاية يونيو 2023، ومن المقرر أن يستفيد من هذا الدعم الاستثنائي ما يقرب من 35 مليون شخص، حيث سيتم توزيعه على 8 ملايين بطاقة. تأكدت الوزارة من إمكانية صرف الدفعة العاشرة من الدعم في جميع المنافذ المتاحة، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة في جميع المحافظات.

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كم نصيب الفرد من السلع الاساسية

تشمل التوجيهات الحصرية صرف باقي المبلغ المستحق من الدعم، وذلك من خلال قائمة السلع المتاحة في نظام التموين، وتنص التوجيهات أيضًا على وجود حد أقصى لقيمة السلع التي يمكن شراؤها باستخدام رصيد الدعم، وسيتم دفع هذا المبلغ الزائد نقدًا بمقدار 5 جنيهات، تؤكد التوجيهات أيضًا على حق المواطن في استلام الدعم المخصص له من خلال أحد نقاط التوزيع التموينية داخل محافظته، وذلك باستخدام بطاقة التموين الخاصة به، يحق للمواطن استخدام بطاقته التموينية للحصول على الدعم ما يصل إلى 4 مرات في الشهر، حيث يمكنه زيارة هذه النقاط التموينية في هذه الفترات.