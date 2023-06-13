مشاهد فيلم Extraction 2023 مترجم كامل اون لاين علي موقع ايجي بست Egybest

مشاهد فيلم Extraction 2023 مترجم كامل، يترقب الجميع بالفترة القادمة عرض أحدث أعمال نتفلكس المرتقبة للغاية وهو فيلم Extraction اكسترا أكشن والذي يعد من أهم الاعمال للعام والتي يشارك بها النجم الكبير كريس هيمسوورث ونخبة من ألمع النجوم ويعود بجزء الثاني عقب النجاه من الغرق بالهند وانقاذ الطفل ويبدء في مهمة جديد بتشويق واثارة وستكون مليئة بالأكشن وعقب اصدار الفيلم أعلن ادارة موقع ايجي بست توفير الفيلم بأعلي جودة لحضراتكم ويمكن للجميع الان مشاهدة الفيلم مجاناً بدون اعلانات .

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مشاهد فيلم Extraction 2020 مترجم كامل

وفيلم اكسترا اكشن هو فيلم إثارة أمريكي تم إصدار الجزء الاول منه في عام 2020 والفيلم من إخراج سام هارجريف (في أول ظهور له) وتأليف جو روسو وبطولة النجم المعروف كريس هيمسوورث بدور ثور التابع لشركة مارفل الامريكية التي تقوم بعرض العديد من الاعمال عن الابطال الخارقين .