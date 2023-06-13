“عاجل” الآن طريقة الاستعلام عن تسجيل دخول نتائج الطلاب بالأردن 2023

الاستعلام عن تسجيل دخول نتائج الطلاب بالأردن يمكن أن يتم من خلال الموقع الرسمي الخاص بمنصة اوبن اوميس الإلكتروني في الأردن كما أن هذه المنصة تتيح معرفة النتيجة وتوفير الوقت والجهد على الطالب وأولياء الأمور.

الاستعلام عن تسجيل دخول نتائج الطلاب بالأردن

توجد بعض الطرق والخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتائج الطلاب بالأردن وهذه الخطوات هي:

للاستعلام عن تسجيل دخول نتائج الطلاب بالأردن يجب الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة اوبن اوميس الإلكتروني وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://emis.moe.gov.jo/openemis-core/

يجب عليك إدخال اسم المستخدم الخاص بالطالب وكلمة المرور وذلك في الأماكن المخصصة لها.

قم بعد ذلك باختيار أيقونة الملف التعريفي العام وبعدها قم بالضغط على مربع الأكاديميين من أجل اختيار تقرير تقويم النتائج.

قم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام من أجل عرض النتيجة التي تخص الطالب بكافة الدرجات.

منصة اوبن اوميس نتائج الأردن

منصة اوبن اوميس الخاصة بالاستعلام عن نتائج الطلاب بالأردن هي عبارة عن الآتي: