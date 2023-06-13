“من هنا” نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر للطلاب 2023 لنهاية العام

نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر للطلاب يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات كما يوجد موعد محدد لعرض نتيجة شهادة التعليم المتوسط.

نتائج شهادة التعليم المتوسط في الجزائر للطلاب

توجد بعض الطرق والخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

يمكن الاستعلام عن نتيجة شهادة التعليم المتوسط في الجزائر من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://bem.eddirasa.com/p/bemonecdz.html

سوف تظهر لك العديد من الخانات الفارغة في القائمة الرئيسية نقوم من خلالها بإدخال الرقم الخاص بالمستخدم ورقم التسجيل وكلمة المرور واسم الطالب ورمز التحقق المرئي وذلك في الأماكن المخصصة لها.

سوف تظهر بعد ذلك العديد من الخيارات نقوم من خلالهم باختيار المرحلة التعليمية التي تريد الاستعلام عنها ومن ثم نختار أيقونة نتائج البيام لعام 2023.

قم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام من أجل عرض النتيجة بجميع درجات المواد التي تخص الطلاب.

موعد نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام الجزائر

يوجد موعد محدد يتم فيها عرض نتائج شهادة التعليم المتوسط البيام الجزائر وهذا الموعد هو: