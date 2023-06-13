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عاجل .. حقيقة تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء الثانوية العامة اليوم 13 يونيو 2023
حقيقة تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء الثانوية العامة من أكثر الأسئلة التي يتساءلها الكثير من أولياء الأمور للاطمئنان على مستقبل أولادهم واوضحت وزارة التربية والتعليم حقيقة هذا التسريب.
حقيقة تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء الثانوية العامة
يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن حقيقة تسريب امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة وهذه الحقيقة تتمثل في الآتي:
- نفت وزارة التربية والتعليم الأخبار التي يتم تداولها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء الثانوية العامة لهذا العام.
- من المقرر أن يتم تأدية امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة غدًا الثلاثاء الموافق 13 من شهر يونيو وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
امتحانات الثانوية العامة 2023
يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن امتحانات الثانوية العامة وتمثلت إجراءات امتحانات الثانوية العامة في الآتي
- صرح الدكتور رضا حجازي أن الأخبار التي يتم تداولها في الكثير من الصفحات والمواقع الإلكترونية غير صحيح وذلك لأن هذه الصفحات تسعى لإحداث حالة من القلق والتوتر للطلاب في هذه الفترة من كل عام.
- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة من أجل مواجهة الغش خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجديد.
- أشارت وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم تفتيش الطلاب بواسطة العصا الإلكترونية ثلاثة مرات خلال الامتحانات والتي تتم من خلال دخول الطالب اللجنة الفرعية وقبل توزيع كراسات الامتحان والتركيز على الديسكات بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان مع مراعاة عدم التأثير على انضباط سير الامتحان.