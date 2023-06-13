عاجل .. حقيقة تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء الثانوية العامة اليوم 13 يونيو 2023

حقيقة تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء الثانوية العامة من أكثر الأسئلة التي يتساءلها الكثير من أولياء الأمور للاطمئنان على مستقبل أولادهم واوضحت وزارة التربية والتعليم حقيقة هذا التسريب.

حقيقة تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء الثانوية العامة

يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن حقيقة تسريب امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة وهذه الحقيقة تتمثل في الآتي:

نفت وزارة التربية والتعليم الأخبار التي يتم تداولها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب امتحان الاقتصاد والاحصاء الثانوية العامة لهذا العام.

من المقرر أن يتم تأدية امتحان الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة غدًا الثلاثاء الموافق 13 من شهر يونيو وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

امتحانات الثانوية العامة 2023

يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن امتحانات الثانوية العامة وتمثلت إجراءات امتحانات الثانوية العامة في الآتي