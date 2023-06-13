تنسيق التمريض العسكري للبنين والبنات 2023/2024 مؤشرات الثانوي العسكري والعادي جميع المحافظات

تنسيق التمريض العسكري للبنين والبنات، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تنسيق التمريض العسكري 2023، وهي من المعاهد التي تهتم بجودة التعليم كما انه يتم التكليف بعد ان يتم الانتهاء من أداء سنوات الدراسة وان التدريب يتم في المستشفيات العامة .

تنسيق التمريض العسكري 2023/2024

تم الاعلان من وزارة التربية والتعليم عن ان نسبة عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الاعدادية عالية بالمقارنة بالسنوات السابقة وقررت وزارة الصحة والسكان عن تنسيق التمريض 2023، كما أن التنسيق يختلف من محافظة الى محافظة اخرى ويتم الاعلان عن خطوات التقديم والأوراق المطلوبة والتي سيتم الاعلان عنها على موقع الوزارة.

شروط التقديم على تنسيق التمريض 2023 – 2024

صرحت وزارة الصحة والاسكان عن بعض من الشروط التالية والتي من بينها.

يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية.

يجتاز الطالب كافة الاختبارات والكشف الطبي.

يكون الطالب المتقدم مصري الجنسية.

يتراوح عمره من 15 إلى 18 سنة.

لابد الا تكون الطالبة المتقدمة متزوجة.

تنسيق التمريض العسكري 2023 – 2024

محافظة القاهره يتم القبول من 223 درجة.

بني سويف تقبل من 205 درجة.

محافظة الإسماعيلية والإسكندرية يبدأ من 218 درجة.

المنيا فإنها تأخد من 210 درجة.

اما عن محافظتي قنا وأسوان تقبل من 207 درجة.

عن محافظتي المنوفية وسوهاج يبدأ من 223 درجة.

الشرقية تبدأ من 228 درجة.

في محافظة الأقصر تقبل من 198 درجة.

اما عن تنسيق محافظة السويس والوادي الجديد وكفر الشيخ تنسيق التمريض من 220 درجة.

محافظة دمياط تقبل من 203 درجة.

اما عن تنسيق محافظة القليوبية يبدأ من 215 درجة.

تنسيق التمريض العادي 2023 – 2024