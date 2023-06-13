moed.gov.sy هُنا رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 عبر وزارة التربية

يواصل الآلاف من الطلاب في الجمهورية السورية، بالبحث عن moed.gov.sy رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع في سوريا 2023 عبر وزارة التربية السورية، وذلك عقب إنتهاء الطلاب من الإختبارات النهائية للعام الدراسي الحالي، وحيث نشرت وزارة التربية السورية، بيانًا أكدت فيه اقتراب الانتهاء من أعمال التصحيح لامتحانات الصف التاسع لعام 2023، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الإكتتاب.

نتائج الصف التاسع سوريا 2023

وأدي الآلاف من الطلاب في الصف التاسع سوريا 2023، كل المحافظات السورية، إخلال شهر مايو الماضي وإستمرت الإمتحانات حتي يوم 15 مايو الماضي، دون أي عراقيل وشكاوي من الطلاب في المرحلة الإعدادية للصف التاسع سوريا 2023 وبدأت عمليات البحث عن نتيجة الصف التاسع في سوريا 2023، عبر موقع التربية السورية، الصف التاسع سوريا في 2023، حسب رقم الاكتتاب الخاص بالطالب، أو حسب الاسم، للشهادة الاعدادية القانونية، للفرع العلمي، أو الأدبي، عبر موقع إلكتروني خاص بالتربية والتعليم السورية..

رابط نتائج التاسع سوريا 2023 موقع وزارة التربية والتعليم السورية

وأعلنت وزارة التربية السورية، إنه سيتم تفعيل رابط نتائج التاسع سوريا 2023 عبر موقع الوزارة الإلكتروني فور الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة وإعتماد النتيجة من وزير التربية السوري من خلال الدخول علي رابط نتيجة الصف التاسع في سوريا من خلال اتباع الخطوات التالية لمعرفة النتائج:

1- تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني «من هنا» الخاص بعرض النتيجة.

2- ثم عليك ادخال الاسم.

3- ثم كتابة اشتراك الطالب.

4- ثم عليك تحديد التخصص الخاص بالطالب.

5- كتابة المحافظة التي تم الامتحان فيها.

6- ثم عليك الضغط على عرض النتيجة، وستظهر كل بيانات الطالب، أمامك وكل الدرجات الخاصة بكل مادة.