“خطوات الاستعلام عن نتائج المتوسط العراق 2023” في خطوتين بس هتعرف نتيجتك كام
يتداول الكثير من أولياء الأمور وكذلك الطلاب التساؤل عن نتائج المتوسط في العراق في هذا العام 2023، حيثُ أن الوزارة قامت بالإعلان أن النتيجة اقترب اعتمادها في الفترة القادمة، حيثُ أن طلاب المتوسط انتهوا من امتحاناتهم في جميع المواد الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني الدور الأول، والآن في انتظارهم للإعلان عن نتيجة بعد أعمال تصحيح أوراق الامتحانات التي من الموضح البدء بها منذ إنهاء الطلاب الامتحانات، حيثُ أن النتيجة سوف تظهر عند الانتهاء من مراجعة ورصد الدرجات من خلال الموقع الإلكتروني المخصص من قبل الوزارة العراقية الخاصة بالتربية والتعليم.
الاستعلام عن نتائج المتوسط العراق 2023
فور إتمام عملية رصد الدرجات بشكل نهائى سوف يتم اعتماد النتيجة على الموقع الإلكتروني، حيثُ أن الوزارة وفرت الموقع الذي يطلق عليه نتائجنا للاستعلام عن النتيجة بالإضافة إلى خطوات متتالية يلزم اتباعها للاستعلام عن النتيجة، وتتمثل هذه الخطوات كالتالي:
- على الطالب القيام بالدخول في البداية للموقع الذي يطلق عليه أسم نتائجنا من هنا .
- ثم عليه التوجه للصفحة الرئيسية واختيار النتائج الخاصة بالصف الثالث المتوسط وتحديد الدور الأول.
- وبعدها يتم النقر على خيار نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط بالعراق، ثم عليك تحديد النتائج الخاصة بالدور الأول.
- الخطوة التالية هي قيام الطالب بكتابة رقم جلوسه بالخانة المخصصة، وبعدها يقوم بكتابة جميع البيانات التي تكون متطلبة منك.
- وبعد أن تقوم بالتأكد من أن بياناتك التي قمت بكتابتها صحيحة، عليك القيام بالنقر فوق استعلام وفي الحال سوف يتم ظهور لك النتيجة بكافة تفاصيلها في حال ظهورها على الموقع.