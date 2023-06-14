” موقع query.gov.ps ”.. رابط فحص منحة قطر البالغة 100 دولار لشهر يونيو 2023 من خلال الموقع الرسمس

هذا هو الوقت المنتظر للعديد من الأسر في قطاع غزة، حيث يترقبون فحص منحة قطر البالغة 100 دولار لشهر يونيو 2023 وبعد بدء العملية التسجيلية للمستحقين، ينتظرون بفارغ الصبر تفعيل الرابط الخاص بفحص المنحة القطرية الخاصة بهم فلنترقب جميعًا هذه الاستجابة الرئيسية للاحتياجات العاجلة لسكان غزة، وننتظر بشغف الفحص الرسمي للمنحة القطرية لشهر يونيو 2023.

فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو 2023

تتوفر المنحة القطرية للأسر المتعففة في العديد من المراكز في قطاع غزة، حيث تضع اللجنة القطرية بالتعاون مع الأمم المتحدة قائمة بالمراكز المختصة في صرف المنحة.

تم الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل عائلة خلال النصف الأول من شهر يونيو 2023.

وتخصص هذه المنحة لحوالي 100 ألف أسرة في محافظات قطاع غزة، حيث يتم التوزيع من خلال الأمم المتحدة ومراكز التوزيع التي حددتها في المحافظات.

زيادة على ذلك، سيتم تفعيل رابط فحص المنحة عبر بوابة الاستعلام الحكومي لتسهيل وصول المنحة إلى الأسر المستحقة.

شروط الحصول على المنحة القطرية 100 دولار

يجب أن يكون المتقدم قد تم تسجيله في النظام الأساسي للمنحة القطرية ومن ثم التسجيل في المنحة الخاصة بشهر يونيو 2023.

أن يكون قد عانى من تبعات الأحداث المعينة في البلاد، مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية، وأن يتوفر دليل واضح على ذلك مثل حيازته على شهادة من السلطات المحلية.

وبعد ذلك، يجب أن يتم اختيار المتقدمين وفقًا لمعايير محددة، وهي غالبًا ما تشمل مدى احتياجهم للمساعدة المالية، وعدم تلقيهم دعمًا مماثلاً من أي جهة آخرى.

خطوات فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو 2023