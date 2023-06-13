“من هنا” رابط فحص 100 شهر يونيو | خطوات الاستعلام عن المنحة القطرية والحصول على الدعم

رابط فحص 100 شهر يونيو يمكن من خلاله الحصول على المنحة القطرية الخاصة بشهر يونيو كما توجد العديد من الشروط المختلفة الواجب توافرها من أجل الحصول على المنحة القطرية الخاصة بشهر يونيو.

رابط فحص 100 شهر يونيو

يوجد رابط خاص يتم من خلاله اتباع الخطوات للاستعلام عن المنحة القطرية الخاصة بشهر يونيو وهذا الرابط يتمثل في الآتي:

للاستعلام عن فحص 100 شهر يونيو يقوم المواطن بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببوابة الاستعلام الحكومي وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://query.gov.ps/index.php/c_new?fbclid=iwar0_cbqzapa4d3ki1wdfimqik-u-rzvcbcjxcjunabhdbbgz5pqexlyvjus

يتم بعد ذلك ظهور بعض الخانات الفارغة في القائمة الرئيسية نقوم من خلالها بإدخال الرقم القومي للشخص الحاصل على هذه المنحة القطرية وتاريخ الميلاد واسم الشخص وذلك في الأماكن المخصصة لهم.

قم بعد ذلك بالضغط على كلمة استعلام وبعدها يجب عليك تحديث معلوماتك التي قمت بتسجيلها في الموقع وذلك من أجل صرف المنحة التي تكون بقيمة 100 دولار.

شروط الحصول على المنحة القطرية بشهر يونيو

توجد العديد من الشروط المختلفة الواجب توافرها من أجل الحصول على المنحة القطرية الخاصة بشهر يونيو وهذه الشروط يمكن أن تتمثل في الآتي