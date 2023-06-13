هاتها دلوقتي!! نتائج التاسع سوريا 2023 برقم الطالب فقط .. في خطوتين هتعرف نتيجتك كام

بعد بداية امتحانات طلاب التاسع في سوريا منذ اليوم الثامن من شهر يونيو والتي تقرر أن تنتهي يوم خمسة وعشرين في شهر يونيو 2023، يبحث جميع طلاب الصف التاسع في سوريا عن النتيجة وطريقة الاستعلام عنها، حيثُ أنه تقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة عند إنهاء الطلاب من الامتحانات وتصحيحها ومراجعتها وعند الوصول لمرحلة رصد الدرجات سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة السورية الخاصة بالتربية والتعليم، وسوف يتوفر الاستعلام عنها من خلال رقم الاكتتاب الذي يمتلكه الطالب.

نتائج التاسع سوريا 2023

وضعت الوزارة السورية للتربية والتعليم برنامج خاص بامتحانات الطلاب على أن يستمر لمدة خمسة عشر يوماً، حيثُ أن أول يوم في الامتحانات سوف تكون في المادة الدراسية الاجتماعيات، أما اليوم التالي قاموا بتأدية امتحان في المادة الدراسية العلوم، وبعد ذلك مادة اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى اللغة العربية.

وتعتبر هذه المواد الدراسية المقررة لطلاب الصف التاسع في سوريا، والتي سوف تحتسب في المجموع الكلي.

وأوضحت الوزارة السورية أن النتيجة سوف يتم إعلانها على الموقع الرسمي الخاص بالوزارة عقب إتمام مرحلة التصحيح، وهذا بعد أن ينتهي طلاب التاسع من امتحاناتهم التي من المقرر أن تنتهي في يوم خمسة وعشرين من شهر يونيو 2023.

الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2023