“وزارة المالية” تفصح عن حقيقة تبكير معاشات شهر يوليو 2023 قبل عيد الأضحى

حقيقة تبكير معاشات شهر يوليو 2023، تتلقى محركات البحث نسبة كبيرة من البحث من قبل الأشخاص، وذلك من أجل البحث عن حقيقة تبكير المعاشات، حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بإصدار قرار والذي ينص على زيادة المعاشات بنسبة 15%، وفي العادة تصرف هذه المعاشات في بداية كل شهر من الشهور الميلادية، وسوف نقدم لكم معلومات أكثر عن هذا الموضوع في الفقرات التالية تابعونا.

حقيقة تبكير معاشات شهر يوليو 2023

كما ذكرنا في الفقرة السابقة أن المعاشات يتم صرفها في بداية كل شهر ميلادي، وبذلك يكون صرف معاشات بداية من شهر يوليو 2023، ستكون في يوم السبت الذي يوافق 1 من هذا الشهرطض، بالإضافة إلى تطبيق الزيادة التي قررها الرئيس والتي قيمتها 15%.

والهيئة القومية للتأمينات المعاشات، سوف تقوم بصرف معاشات الفئة الأولى المستفيدة بهذه الزيادة، والتي تبدأ قيمتها من 1300 جنيه وحتى أقل من 2300 جنيه، وكل ذلك سيتم في اليوم الموافق 1 من شهر يوليو ويكون الصرف متاح حتى يوم السادس من شهر يوليو، لكي تقوم الهيئة بصرف جميع المعاشات لمستفيديها.

معاشات شهر يوليو 2023

يمكن للمستفيدين من المعاشات القيام بالاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2023، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص المعاشات، ومن ثم القيام بصرفها وذلك عن طريق مايلي: