“من هنا” رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023 | استعلم وأحصل عى 3000 جنية

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي هو عبارة عن رابط يتم من خلاله الاستعلام عن بعض المعلومات التي تخص معاش تكافل وكرامة كما يوجد ميعاد محدد يتم فيه صرف هذا المعاش لشهر يونيو وهو يوم 15 بالتحديد.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

يوجد رابط خاص يتم من خلاله الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عن طريق الرقم القومي وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

يجب أولاً أن يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بطلب دعم تكافل وكرامة وذلك من خلال زيارة الرابط التالي https://tk.moss.gov.eg/

سوف تظهر بعد ذلك العديد من الخانات الفارغة التي توجد في القائمة الرئيسية نقوم من خلالها بتسجيل الرقم القومي الخاص بالمستعلم واسم المستعلم وتاريخ الميلاد وذلك في الأماكن المخصصة لهم.

نقوم في النهاية بالضغط على كلمة عرض النتيجة وننتظر بضعة دقائق حتى يتم تحميل النتيجة وظهورها.

مواعيد سداد معاشات التكافل والكرامة لشهر يونيو

يوجد موعد خاص يتم من خلاله سداد معاش التكافل والكرامة لشهر يونيو وهذا الميعاد هو: