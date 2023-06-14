تم الرفع: نتائج الثانوية العامة قطر 2023 عبر وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس .. نتائج الصف الـ 12 رسميًا

أكد الدكتور خليفة الدرهم، مدير إدارة تقييم الطلبة في قطر، أنه سيتم الإعلان رسميًا عن نتائج الثانوية العامة قطر للعام الدراسي 2022-2023 في الساعات القليلة المقبلة. وأشار الدرهم إلى أن النتائج الأولية لامتحانات الشهادة الثانوية كانت مبشرة وشهدت زيادة في نسبة النجاح مقارنة بالعام الماضي، وللطلاب والطالبات يتاح إصدار الشهادات الإلكترونية بكل سهولة، حيث يمكنهم الدخول إلى بوابة خدمات الجمهور واتباع الخطوات المحددة التي سيتم ذكرها بالتفصيل في الأسطر التالية من هذا المقال.

اعلان نتائج الثانوية العامة قطر 2023

توجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بإعلان حصري يوم الثلاثاء، الموافق 13 يونيو 2023، بعد ظهر الساعة الثانية عشر، حيث تم تأكيد أنه لن يتم تنشيط رابط عرض نتائج الثانوية العامة قطر قبل هذا الموعد، ومن خلال الفقرة التالية يمكنك الاستعلام عنها مباشرة.

نتائج الثانوية العامة قطر عبر وزارة التربية والتعليم

يمكن للراغبين في الاطلاع على نتائج الثانوية العامة قطر والحصول على شهاداتهم للعام الدراسي الحالي 2022-2023 أن يدخلوا إلى موقع وزارة التربية والتعليم، عبر بوابة خدمات الجمهور، واتباع الإجراءات التالية بعناية: