HERE.. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2023 للحصول على 100 جنية عبر وزارة القوى العاملة

ترغب وزارة القوى العاملة في دعم العمالة الغير منتظمة في مجال الحرف الحرة بمنحة مالية لتحقيق الاستقرار المالي وتحسين ظروفهم المعيشية، وهذا ناتج عن الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، ولتعزيز الدعم والمساعدة، تعلن وزارة القوى العاملة عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة لعام 2023 ولابد الحصول على بعض الوثائق المطلوبة تثبت أنه لا يتجاوز حد الدخل المطلوب للحصول على تلك المنحة.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

تم الاعلان عن منحة بقيمة 1000 جنيه للعمالة الغير منتظمة و للأسر المتضررة للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للمنحة.

تعبئة نموذج التسجيل بالمعلومات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، العنوان، الهوية ورقم الجوال.

تحميل المستندات المطلوبة مثل صورة الهوية وبطاقة العمل إن وجدت، وصورة الحساب البنكي في حال وجوده.

تحديد القطاع الذي تعمل فيه وتحديد فئة العمالة غير المنتظمة التي تخدمها.

تعبئة المعلومات العامة عن الدخل الشهري والمصروفات الشهرية والتزامات الديون إن وجدت.

تأكيد التسجيل عبر الضغط على زر الإرسال.

بعد إرسال الطلب، يجب عليك اتباع التعليمات التي سترسل إليك من قبل الجهة المشرفة على المنحة من خلال رسائل الجوال أو البريد الإلكتروني.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

من خلال موقع وزارة القوى العاملة تم طرح الرابط الذي سيتم استخدامه لتقديم طلبات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة .

وتحرص الحكومة على توفير هذه المنحة للعمالة الغير منتظمة وغير المسجلة بالتأمينات الاجتماعية، وذلك بهدف الإسهام في تحسين وضعهم المعيشي وتأمين حياة كريمة لهم ولأسرهم.

للحصول على هذه المنحة، يجب على العامل الغير منتظم التسجيل عبر الرابط المخصص لذلك، ويتوجب عليه ملء النموذج المتاح في الموقع بالبيانات والمعلومات الشخصية الخاصة به.

ومن بعد ذلك، سيتم دراسة طلب العامل وتحديد مدى استحقاقه لهذه المنحة، وسيتم الإعلان عن النتائج بعد فترة من الزمن.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة