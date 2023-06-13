تعتبر من ضمن المراحل والتي تعمل على تأهلهم لمرحلة هامة في حياتهم كما انه تم الاعلان من الوزارة عن موعد الاعلان عن النتائج بعد ان يتم الانتهاء من اعمال التصحيح والمراجعة في يوم 18 يونيو ونتائج الدورة الاستدراكية يوم 13 يوليو ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج البكالوريا المغرب 2023 الدورة العادية bac.men.gov.ma.

نتائج البكالوريا المغرب 2023 الدورة العادية

صرحت وزارة التربية الوطنية عن طرق لكي يتم الإطلاع على نتائج البكالوريا 2023 ومنها موقع bac.men.gov.ma و ومن خلال إرسال رسالة SMS كما انهة يمكن ان يتم نشر اسماء الناحجين في المدارس من خلال كشوف.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2023 عبر bac.men.gov.ma

يمكننا الاستعلام عن نتائج البكالوريا من خلال الموقع المخصص لذلك ومنها.

الدخول الى موقع bac.men.gov.ma .

تحديد مسار الخاص بك في المكان المخصص.

ادخال كود الامان.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا SMS 2023 على الهاتف

يمكننا التعرف على النتائج بسهولة بعد ان يتم الانتهاء من التصحيح الخاصة بالاوراق والذي يتم من خلال قيام الوزارة بالاعان عن النتائج من خلال إرسال رسالة على الهاتف الشخص للتلاميذ.