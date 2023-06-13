هياخد من كام السنادي!.. تنسيق التمريض 2023 محافظة أسيوط بنات وبنين بعد اعتماد نتيجة تالتة اعدادي “مؤشرات”

تنسيق التمريض 2023 محافظة أسيوط في الفترة الأخيرة، اكتسبت مدارس التمريض شهرة كبيرة مدارس بديلة مهمة بعد الانتهاء من الثانوية العامة، حيث تتمتع بمزايا عديدة تجعلها تبرز بين المدارس الأخرى وتحظى بمكانة خاصة، تتوافر في هذه المدارس فرص عديدة للطلاب، ويتوافد عليها عدد كبير من الطلاب بحثًا عن توفير وظيفة آمنة بعيدًا عن ضغوط الثانوية العامة والتنسيق الجامعي وضغوطات الحصول على المجموع النهائي.

مدارس التمريض 2023 محافظة أسيوط

يسعى الأهالي جاهدين لاختيار أفضل هذه المدارس لأبنائهم، حيث توفر لهم الفرصة لبدء مستقبل واعد في مجال التمريض، هذه الفرص متاحة في محافظة أسيوط لكلا الجنسين في العام الدراسي 2022-2023.

يعتبر الانتساب إلى مدارس التمريض خيارًا استثنائيًا يتمتع بعدة مزايا فريدة، بما في ذلك الفرصة الفورية للحصول على راتب شهري فور التخرج والحصول على وظيفة. يتمتع مجال التمريض بطلب كبير في جميع أنحاء البلاد، حيث يعاني النظام الصحي من نقص حاد في عدد الممرضين، وبالتالي، يتاح الفرصة للخريجين للتعيين في وظائف مستقرة ومجزية.

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تنسيق التمريض 2023 محافظة أسيوط

تشهد تنسيق التمريض 2023 محافظة أسيوط هذا العام تراجعًا متوقعًا في نسبة التنسيق، وذلك بسبب انخفاض نسبة النجاح مقارنة بالعام السابق بنسبة تقدر بحوالي 9%، فقد بلغت نسبة النجاح في العام الماضي 75%، في حين انخفضت إلى 66.1% في العام الحالي 2022، هذا التراجع يعكس التحديات التي تواجهها الطلاب في تحقيق نتائج مرضية في اختباراتهم وينعكس على تنافسية عملية التنسيق.

فيما يتعلق بمدارس التمريض في محافظة أسيوط، كانت الحد الأدنى للقبول في العام الماضي هو 269 درجة، ومن المتوقع أن يتراوح الحد الأدنى للقبول في مدارس التمريض في أسيوط هذا العام بين 262 و 260 درجة من إجمالي الدرجات البالغ 280 درجة، هذه التفاصيل تعكس معايير القبول المتغيرة وتبين تحديد الحد الأدنى للطلاب الذين يتم قبولهم في هذه المدارس.