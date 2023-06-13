Kurulus Osman Urdu – Episode 130: قيامه عثمان الحلقه 130 مترجمة للعربية على Egy Best او على تردد قناة الفجر الجزائرية

بدا من يوم الأربعاء المقبل سوف تعرض أحداث قيامة عثمان الحلقه 130 مترجمة للعربية على القنوات التركية والعربية في اليوم التالي ، وهى الحلقة المرتقبة والتي سوف تشهد على أحداث هامة ومنها معركة بين جنود بيزنطة ضد قبيلة كاى لجنود عثمان، وهى معركة فاصلة في أحداث المسلسل ،ولهذا ينتظر المتابعين الحلقة بارع الصبر والتي سوف تذاع يوم الأربعاء عل تردد قناة أي تي في التركية والفناة الفجر الجزائرية.

قيامه عثمان الحلقه 130 مترجمه للعربيه

يتابع مسلسل قيامة عثمان الملايين من مشاهدي الدراما التركية في تركيا والعالم وبالأخص في الشرق الأوسط ، وهو من اثر المسلسلات التركية تحقيق لأعلي نسب مشاهدة في فئة المسلسلات التاريخية نظرا لا يتناوله من عرض أحداث تاريخية هامة لقيام الدولة التركية ويتم عرض الحلقات بشكل أسبوعي على القناة التركية التي تمتلك حقوق عرض وبث المسلسل وهى قناة atv يوم الأربعاء في تمام الثامنة بتوقيت تركيا والتاسعة بتوقيت مصر والسعودية ، بينما تنقل الحلقة مترجمة على موقع ايجى بيست ووقع قصة عشق يوم الخميس على تردد قناة الفجر الجزائرية .

الموسم الرابع قيامة عثمان 130 مترجم

يمكن لمتابعي الدراما التركية الآن متابعة احدث وأقوي المسلسلات التركية على موقع ايجى بست وموقع قصه عشق والذي ينقل اليهم أحداث قيامة عثمان الحلة 130 مترجمة بالعربية ، أو الانتظار حتى يتم عرضها على القنوات المختلفة الأخري والت منها قناة لفجر الجزائرية على ترددها التالي على الأقمار الصناعية التالية

القمر الصناعي هو: نايل سات.

والتردد: 12645.

ومعدل الترميز: 27500.

ومعدل الرأسي للاستقطاب: H

وجودة القناة SD:

واسم القناة على الرسيفر: الفجر.

تردد قناة الفجر علي عرب سات