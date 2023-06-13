ظهرت الان.. كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023 الوجبة التانية عبر منصة مظلتي

تصدرت أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023 مواقع البحث على جوجل؛ وذلك لقيام الكثير من المواطنين في جميع المدن، والمحافظات العراقية بالكشف، والتحقق من القوائم التي تم الإعلان عنها حديثًا، من خلال كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023، وأشارت تصريحات وزارة العمل، والشؤون الاجتماعية إلى أن الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023 سيكون خلال الساعات القليلة القادمة.

أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023

والجدير بالذكر أن وزارة العمل العراقية، ستقوم بالإعلان عن القوائم على ثلاث دفعات؛ لكثرة المقبولين بهذه الوجبة الاجتماعية، التي من المفترض أن تكون الأخيرة، وسيعمل المسؤولون في الوزارة على تسهيل عملية الاستعلام عن الأسماء من خلال إطلاق منصة “مظلتي العراقية” الإلكترونية، لتمكن المواطنين الاطلاع على القوائم بكل سهولة ويسر من خلال الموقع الإلكتروني لتقليل التكدس والازدحام الذي يصدر عنه الأمراض والأوبئة؛ وذلك حفاظًا على صحة المواطنين، وعندما تنتهي الوزارة من فحص جميع الطلبات التي قدمها المواطنون للحصول على مستحقاتهم من الوجبة التاسعة، التي وصلت إلى أكثر من 400 ألف طلب، قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبول ما يقرب من 200 ألف طلب لكي يحصلوا على هذه الوجبة الاجتماعية؛ لتقوم بتغطية حاجة المستفيدين.

شروط القبول في أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023

لابد أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

لابد أن يكون المتقدم تم تسجيله سابقًا في الشئون الاجتماعية.

يجب عدم امتلاكه أي أصول عالية القيمة.

يقوم المتقدم بإضافة جميع البيانات المطلوبة.

يقوم برفع المستندات المطلوبة.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023

لكي تقوم بالاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023 لابد من اتباع الخطوات الآتية:

عليك بالدخول على موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق، أو الدخول على موقع منصة مظلتي الرسمي على الإنترنت.

قم بكتابة رقم البطاقة الذكية في الحقل الخاص بها.

قم بكتابة الكود المرئي المكون من خمسة أرقام.

اضغط على تنزيل ملفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق 2023

ابحث عن الاسم رباعي عن طريق كتابته في مربع البحث.

قم بالتأكد من تاريخ الميلاد عند ظهور الاسم.

بعد القيام بجميع الخطوات التي تم ذكرها في الإعلان يمكنكم الحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023 بكل سهولة ويسر.