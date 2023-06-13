موعد عيد الاضحي في السعودية 2023/1444 والعطلات الرسمية بالمملكة

لم يتبقي سواء ايام قليلة على عيد الأضحى 2023 في السعودية لكي يتم الاحتفال به ويهتم الكثير بالتعرف على موعد الإجازات الرسمية بالمملكة سواء للعاملين بالقطاع العام أو الخاص، وبات هناك الكثير من العمليات البحثية من اجل الإطلاع علي المواعيد الخاصة بالعطلات وخلال ذلك المقال نستعرض مع حضراتكم كافة التفاصيل .

موعد عيد الاضحي في السعودية 2023/1444

تم الاعلان من قبل الجمعية الفلكية في المملكة العربية السعودية، أن عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 28 يونيو 2023 وتستمر حتى 1 يوليو 2023، ويتم تلقي به عدد من الرسائل للتهاني بالعيد ان يوم عرفة هو آخر الأيام قدسية، وسيوافق يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023 الموافق 9 ذي الحجة.

إجازة عيد الأضحى 2023 في السعودية

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ان موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالمملكة بداية من يوم الجمعة الموافق 25 يونيو 2023، وتنتهي يوم 3 يوليو 2023، لكل من القطاعين الخاص والحكومة.

العطلات الرسمية لعيد الاضحي في السعودية

تم تحديد موعد الاجاوة في عدد من الدول العربية ومنها.