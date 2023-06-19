دايركت : رابط منصة اوبن ايمس emis.moe.gov.jo استخراج علامات الطلاب في الاردن 2023

يهتم الكثير من الطلاب في مراحل التعليمية المختلفة في الأردن بمعرفة لينك منصة اوبن ايمس الإلكترونية، والتي سيعلن عنها نتائج الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الثاني، والتي ستعلن من خلالها في الأيام القليلة المقبلة، وهي تعتبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التعليم بالمملكة الهاشمية الأردنية، والتي توفر الكثير من الخدمات الإلكترونية للطلاب وأبرز الاستعلام عن علامات الطلاب ف مراحل التعليم المختلفة، وخلال هذا المقال نوافيكم رابط منصة اوبن ايمس للاستعلام عن علامات الطلاب 2023.

منصة اوبن ايمس لاستخراج علامات الطلاب 2023

منذ سنوات بعيدة وتحديداً في فترة انتشار فيروس كورونا المستجد تم اطلاق منصة اوبن ايمس من قبل وزارة التعليم في الأردن، ومنذ ذلك الوقت وتستخدم المنصة في تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية للطلاب وأولياء الأمور، حيث يمكن لأولياء الأمور من خلال المنصة التواصل مه هيئة التدريس للاستفسار على مستوى الطلاب التعليمي، بالإضافة إلى استخراج نتائج الاختبارات التي يخوضها الطلاب.

وفي الوقت الحالي يزداد البحث بشكل كبير عن لينك منصة اوبن ايمس في الاردن لاستخراج علامات الطلاب للفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية هناك، وهذا ليكون على الطلاب استخراج النتيجة بكل سهولة.

رابط منصة اوبن ايمس لاستخراج علامات الطلاب 2023

علامات الطلاب في اختباراتهم تكون متاحة عبر موقع منصة اوبن ايمس في الأردن، ويتم الاستعلام عنها بخطوات بسيطة تتمثل في التالي:

التوجه إلى منصة أوبن ايمس.

تسجيل الدخول للمنصة من قبل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بك.

اختيار ايقونة نتائج الطلاب.

تحديد المرحلة التابع لها سواء التوجيهي أو المتوسطة أو التمهيدية.

إدخال رقم المقعد والاسم.

تحديد العام الدراسي.

الضغط على عرض النتيجة، وستظهر النتيجة بكافة تفاصيلها وقت توافرها على المنصة.

وشهدت الاونة الاخيرة الكثير من العمليات البحثية من قبل الطلاب للحصول علي علامات الطلاب ولكن حتي الان الوزارة أعلنت اتاحة النتيجة ولكن لم تتاح علي مواقع الوزارة .

وصرح السيد وزير التربية والتعليم بالساعات الماضية ان عملية تصحيح الاوراق اخذ وقت كبير للغاية لذلك تم التأخير في الاعلان عن النتائج ونعمل علي توفيرها فور ظهور علي مواقع اوبن ايمس.

وتجري بالوقت الحالي عملية رفع النتائج علي وزارة التربية والتعليم بالاردن وبالاخص علي المنصة التي وفرتها الوزارة اوبن ايمس الاردنية.