موعد الامتحان الجهوي 2023 الثالثة الدورة الثانية في المغرب وموعد الإعلان عن النتائج

موعد الأمتحان الجهوي 2023 الثالثة الدورة الثانية في المغرب، حيث يترقب الطلاب والطلبات هذا الاختبار وسط حالة القلق والتوتر استعدادا لأداء هذه الاختبارات، فتلك الاختبارات هي التي تمكن الطلاب من الحصول على شهادة اتمام امتحانات الثالث الإعدادي، وقد أعلنت وزارة التربية المغربية عن موعد الامتحان الجهوي للدور الثانية للعام الدراسي الحالي 2023.

موعد الامتحان الجهوي 2023

حددت وزارة التربية والتعليم المغربية موعد الامتحان الجهوي 2023 للبكالوريا في المغرب، وجاءت المواعيد على النحو التالي:

موعد امتحان الجهوي للمترشحين الأحرار يومي 13 و14 من يونيو الجاري.

موعد امتحان الجهوي للطلاب المدرجين فيا لدورة الاستدراكية يومي 13 و14 من يوليو المقبل.

موعد امتحان الجهوي للدورة العادية فقد أدوه الطلاب في 31 مايو وانتهى في 3 يونيو الماضي.

موعد إجراء اختيار الجهوي الثالثة إعدادي

من المقرر ان يجرى اختبار الصف الثالث الاعدادي في امتحان الجهوي بالدورة الثالثة في يومي الخامس عشر والسادس عشر من يونيو الجاري، وزمن المقرر أن يبدأ الطلاب في الاختبار من الساعة الثامنة صباحاً، وتتم تلك الاختبارات حتى مراقبة وزارة التعليم عن طريق وسائل متنوعة وهذا لضمان الشفافية فيها، وبعد أن ينتهي الطلاب من اختبار الجهوي لكل الاحرار والمدرسين، على الفور تبدأ لجان التصحيح التابعة للوزارة في أعمالها حتى تعلن النتيجة سريعاً في موعد لم تحدده الوزارة بعد.

موعد صدور نتائج امتحان الجهوي 2023

أعلنت وزارة التربية الوطنية المغربية عن صدور نتائج امتحان الجهوي وهذا بعد الانتهاء من تصحيح أوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات، وأكدت أن الوزارة النتيجة ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وهذا ليكون من السهل الحصول عليها، ولكن من المقرر أن تعلن الوزارة أولى نتائج البكالوريا لهذا العام والبوادر تظهر في التاسع عشر من شهر يونيو الجاري، بينما الصفوف المتبقية تأتي تباعاً.