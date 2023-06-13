“الحق احجز قبل انتهاء الكمية”.. اسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2023 بأسعار منافسة

اسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2023، بالتزامن مع قرب عيد الاضحى المبارك يتكاثف البحث من قبل المواطنين حول اسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2023 التي دائما ما تكون منافسة للسوق الخارجي، وقد اعتاد الكثير من المسلمين على ذبح الأضاحي في كل عيد عملا بما ورد في السنة النبوية الشريفة، لذا نقدم لكم اسعار الاضاحي بالوزارة وطريقة حجزها.

اسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2023

وفي ظل أنه لم يعد يتبقى على قدوم عيد الاضحى سوى أيام معدودة، فقد كشف سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، عن أسعار الأضاحي في منافذ وزارة الزراعة 2023 بعدما تم طرح عجول بقري وجاموس وخراف، بمحطات الإنتاج التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي ومركز البحوث الزراعية، وقد أشار صالح أن سعر الكيلو القائم في جميع الاضاحي جاء كما يلي:

الجاموسي قائم.. تبدأ من 125 جنيها للكيلو.

البقري قائم.. تبدأ من 140 جنيها للكيلو.

الضأن قائم.. تبدأ من 155 جنيها للكيلو.

طريقة حجز الاضاحي

أما عن طريقة حجز الاضاحي التي طرحتها وزارة الزراعة يجب دفع مقدم حجز بقيمة 10 آلاف جنيه للعجول البقري والجاموسي، و3 آلاف جنيه للخراف، علما بأن حجز الأضاحي بدأ الخميس الماضي بمقر قطاع الإنتاج في مبنى تحسين الأراضي ومقر هيئة الإصلاح الزراعي بشارع وزارة الزراعة بمنطقة الدقي.

موعد عيد الاضحى 2023

ومن المقرر أن يحل علينا اولى أيام عيد الاضحى في يوم 28 من شهر يونيو الجاري، لذا نجد المواطنين يستعدون لاستقبال تلك المناسبة الدينية الهامة من خلال شراء اللحوم والأضاحي والملابس الجديدة، وكذلك وضع برنامج للتنزه وزيارة العائلة.