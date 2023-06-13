تسجيل دخول منصة اوبن ايميس 2023 openemis استخراج علامات الطلاب الفصل الدراسي الثاني

تسجيل دخول منصة اوبن ايميس 2023، الالاف الطلاب بدئوا يكثفون من عمليات البحث حول تسجيل دخول منصة اوبن ايميس 2023 التي يمكن من خلالها استخراج علامات الطلاب الفصل الدراسي الثاني بسهولة اونلاين كعادة كل عام، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن يمكن للطلاب استخراج علامات الفصل الدراسي الثاني عبر هذا الموقع فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

تسجيل دخول منصة اوبن ايميس 2023

ويمكنك زيارة رابط تسجيل دخول منصة اوبن ايميس 2023 في أي وقت على مدار اليوم بعدما أعلنت الوزارة عن تفعيله استعدادا لرفع نتائج الطلاب ودرجاتهم في جميع المواد من خلاله بعدما تعلن كافة الكنترولات الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، وتعد اوبن ايميس من المواقع التي تخدم الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، واليكم رابط استخراج علامات الطلاب عبر منصة اوبن ايميس:

قم بالدخول إلى منصة اوبن ايميس.

قم بعمل تسجيل دخول من خلال ادخال البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بالطالب لتتمكن من تصفح الموقع.

اضغط على الملف الشخصي بعد تسجيل الدخول.

الآن اختر أيقونة الأكاديميين، ثم اضغط على تقرير التقويم من الشاشة الرئيسية الظاهرة أمامك.

اضغط على الاستعلام.

في خلال دقائق معدودة ستظهر لك النتيجة بالدرجات التفصيلية في كل المواد.

طريقة التسجيل في منصة أوبن ايمس

ويمكنك الآن اتباع طريقة التسجيل في منصة أوبن ايمس لتتمكن من معرفة درجات الطلاب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني من خلال اتباع الخطوات التالية: