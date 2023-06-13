درجاتك مش عجباك! بدائل الثانوية العامة 2023 محافظة اسيوط بعد الاعدادية بنين وبنات بعد اعتماد النتيجة

بدائل الثانوية العامة 2023 محافظة اسيوط يتم منح شهادة إتمام المرحلة الأساسية “الإعدادية” في محافظة أسيوط سنويًا، ووفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، ينضم فقط 50% من الناجحين إلى الصف الثالث الإعدادي في المدارس الثانوية العامة، في السابق، كانت المدارس الفنية بتخصصاتها المتنوعة في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية هي الخيار الوحيد المتاح للطلاب كبديل للثانوية العامة، ومع ذلك، قامت المؤسسات التعليمية بتقديم بدائل جديدة في تخصصات متنوعة تتطلب مستوى أعلى من الجهد للحصول على فرص عمل بعد التخرج.

بدائل الثانوية العامة 2023 اسيوط

بينما تحتوي المحافظة على عدد محدود من المدارس البديلة في نطاقها الجغرافي، فإن هناك فرصًا أكبر في المدارس المركزية التي تقبل طلابًا من جميع المحافظات، بدائل الثانوية العامة 2023 محافظة اسيوط والتفاصيل تكمن في ما يلي:

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

في مدينة أسيوط، توجد مدرسة فريدة تدعى “مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي”، وهي مدرسة ثانوية فنية صناعية متخصصة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي للطلاب الذكور. تتميز هذه المدرسة بأنها تقبل الطلاب من عدة محافظات، بما في ذلك أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والأقصر والوادي الجديد.

تعتمد المدرسة نظامًا دراسيًا يمتد لثلاث سنوات، وعند اجتياز الطالب لهذه الفترة، يتمنح شهادة دبلوم فني في مجال مياه الشرب والصرف الصحي. يُقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية والذين يحققون مجموع درجات يبلغ 250 درجة أو أكثر في هذه المدرسة الفريدة.

أقرأ ايضا: نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط من هنا.

التمريض العادي

من اهم بدائل الثانوية العامة 2023 محافظة اسيوط تود إدارة التدريب والمدارس في ديوان عام مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط أن تعلن سنويًا عن فتح باب التقديم في مدارس التمريض بالمحافظة.

تستقبل مدارس التمريض في محافظة أسيوط طلبات التسجيل من جميع المراكز، ويتغير الحد الأدنى للتقديم كل عام ولا يقل عن 250 درجة.

معهد تمريض التأمين الصحي

تعلن فرع هيئة التأمين الصحي بمحافظة أسيوط سنويًا عن فتح باب التسجيل في المعهد الفني للتمريض للبنات الحاصلات على شهادة الإعدادية في الدفعة الجديدة.

تمتد فترة الدراسة في هذا المعهد لمدة خمس سنوات، ويشترط أن تكون المتقدمة من سكان مركز أسيوط في المحافظة، وأن تكون غير متزوجة ولا يجوز الزواج أثناء فترة الدراسة.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

تتضمن المدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد المرحلة الإعدادية مجموعة متنوعة من المدارس التي تعد من اهم بدائل الثانوية العامة 2023 محافظة اسيوط، ومن بينها: “توشيبا العربي – السويدي – WE – الضبعة النووية – الطاقة الشمسية – غبور – المجمع التكنولوجي – إيجيبت جولد – الهيئة العربية للتصنيع – الميكاترونيات – التعليم المزدوج – إلكترو مصر – الإنتاج الحربي – البترول – أحمد تعلب الفندقية – الفنون – الأثاث – الصالحية – آي تك – الشعراوي – ريادة”.