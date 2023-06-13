موعد استلام كوبونات الوكالة غزة 2023 لشهر يونيو ورابط الاستعلام عن المساعدات عبر موقع gfoportal.unrwa.org

قامت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” بالنشر عبر حسابها الرسمي عن الموعد الرسمي المحدد لصرف المساعدات الغذائية “الكابونات” الخاصة بشهر يونيو الجاري، والتي يترقبها الكثيرون من المستفيدين من تلك المساعدات، ويزداد البحث بشكل كبير حالياً من قبل المستفيدين عن معرفة موعد استلاك كوبنات الوكالة ، وخلال هذا المقال سوف نوافيكم عن موعد استلام كوبونات الوكالة ورابط الاستعلام عن المساعدات 2023.

كوبونات الوكالة لشهر يونيو 2023

عملت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في العراق على توفير الكثير من المساعدات المختلفة للأسر التي تحتاج للدعم، وهذا لتوفير كافة الاحتياجات اليومية من المواد الغذائية والتي تشمل “الأرز، الدقيق، السكر، الزيت، الحليب”، وغيرها من المواد الأساسية، ويتم الحصول على المساعدة من خلال كوبونات توزع على افراد الأسرة، وكل فرد كل نصيب من تلك المساعدات والتي توزع بشكل متساوي.

نصيب الفرد الواحد من كابونات الوكالة

حددت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين نصيب الفرد الواحد من الكابونة الموحدة وهي كالتالي:

25 كيلو دقيق.

2 كيلو أرز.

زجاجة زيت.

نصف كيلو سكر.

0.8 حليب.

تصف كيلو عدس.

كيلو حمص.

رابط الاستعلام عن كابونة الوكالة 2023

يمكن للمستفيدين من مساعدات الوكالة الاستعلام عن الكابونات من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع الأونروا لفحص الكابونات.

إدخال رقم التسجيل.

الضغط على كلمة بحث وستظهر النتيجة كاملة.

شروط التسجيل في كابونة الوكالة