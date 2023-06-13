برابط مباشـــر edu.gov.qa | نتائج الثانوية العامة قطر 2023 -1444 برقم الجلوس عبر بوابة خدمات الجمهور

استخراج نتائج الثانوية العامة قطر 2023…يعد امتحان الثانوية العامة قطر 2023 أحد أهم التقييمات للطلاب في قطر، تم تصميم هذا الاختبار لتقييم معرفة ومهارات الطلاب في مختلف المواد وإتاحة الفرصة لهم لمتابعة التعليم العالي، في هذا المقال ، وفرنا نتائج امتحان الثانوية العامة قطر 2023

نتائج الثانوية العامة قطر 2023

يعد امتحان الثانوية العامة قطر 2023 تقييمًا شاملاً لمعارف ومهارات الطلاب في مختلف المواد ، بما في ذلك اللغة العربية ، واللغة الإنجليزية ، والرياضيات ، والعلوم ، والدراسات الاجتماعية. تم تصميم الاختبار لتقييم استعداد الطلاب للتعليم العالي وقدرتهم على التقدم للدراسات على المستوى الجامعي.

يتكون الاختبار من جزأين ، يتكون الجزء الأول من أسئلة متعددة الخيارات والجزء الثاني يتكون من أسئلة مفتوحة.

يتم إجراء الاختبار على مدار عدة أيام ، مع اختبار كل مادة في يوم مختلف.

نتائج امتحان الثانوية العامة قطر 2023

تم اعلان نتائج الثانوية العامة قطر 2023 مؤخرًا ، وتشير إلى معدل نجاح إجمالي قدره 80٪. هذا تحسن طفيف عن معدل النجاح في العام السابق البالغ 78٪.

كما أظهرت النتائج أن أداء بعض المدارس والمناطق كان أفضل من غيرها ، حيث حققت بعض المدارس معدل نجاح بنسبة 90٪ أو أعلى ، في حين كان أداء البعض الآخر أقل من 70٪. كما أشارت النتائج إلى حدوث تحسن في أداء الطلاب في الرياضيات والعلوم ، بينما ظل الأداء في اللغة العربية والدراسات الاجتماعية مستقرًا نسبيًا.

نتائج الثانوية العامة قطر برقم الجلوس

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة عبر موقع وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية:

الدخول إلى موقع بوابة خدمات الجمهور من هنا.

اختيار خدمة “التعليم العام”.

الدخول إلى خدمة “نتائج الامتحانات”.

إدخال رقم الهوية الوطنية أو أدخل رقم المقعد

الضغط على زر البحث.

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