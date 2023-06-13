موعد عيد الاضحي بالاردن 2023 والعطلات الرسمية للطاع الخاص والحكومي

موعد عيد الاضحي بالاردن 2023 والعطلات الرسمية يبحث المسلمون في جميع دول العالم عن موعد الأضحى المبارك 2023 في الأردن وخصوصًا حيث انه اقتراب نهاية شهر ذي القعدة، تبدء الجميع بمعرفة الميعاد الرسمي الخاص بعيد الاضحي المبارك من اجل بدء الاحتفالات والتجيهزات لذلك اليوم المبارك.

عيد الاضحي بالاردن 2023

تم الاعلان عن موعد عيد الأضحى 2023 في الأردن والذي يتم الاعلان عنها بدء شهر ذي الحجة وتحديد موعد عيد الأضحى المبارك في كل البلاد العربية وان عيد الاضحي هو الذي يتم به القيام بالحج وانه هو الركن الخامس من الاسلام.

موعد عيد الاضحي بالاردن 2023

تم استطلاع هلال شهر ذي الحجة والذي يتم على اساسه تحديد موعد الأضحى المبارك وتبين انه في التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة والموافق يوم الأحد الثامن عشر من يونيو الجاري.

موعد يوم عرفة

حالة إذا تم رؤية هلال شهر ذي الحجة سيكون يوم الوقفة هو يوم الاثنين الموافق التاسع عشر من يونيو هو الأول من شهر ذي الحجة كما ان موعد وقفة عرفات 2023 في الأردن ستكون يوم الثلاثاء السابع والعشرون من شهر يونيو الجارى وفقا للشريعة الاسلامية بالدول العربية.

العطلات الرسمية في الأردن

تم الاعلان من قبل السلطات في المملكة الأردنية عن إجازة عيد الأضحى 2023 في الأردن والتي يتام بدئها من يوم الثلاثاء الموافق التاسع من شهر ذي الحجة والموافق السابع والعشرين من يونيو وتنتهي يوم السبت الثالث عشر من شهر ذو الحجة والموافق الأول من يوليو 2023.