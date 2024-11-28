“منصة أور ur.gov.iq“ استمارة التعيين في مجلس الخدمة الاتحادي 2024 بالعراق والشروط اللازمة

قام المجلس الاتحادي العراقي بإطلاق رابط استمارة التعيين مجلس الخدمة الاتحادي وهذا ما يبحث عنه عدد كبير من الشباب داخل الدولة حيث أنه بمجرد ملء تلك الاستمارة سوف تحصل على فرصة عمل ثابتة، ولكن من أبرز شروط التقديم أن يكون المواطن حاصل على شهادة جامعية والهدف من هذا هو توفير فرص عمل للخريجين الجدد وتوفير مستقبل أفضل لهم، ولكن المجلس وضع مجموعة من الضوابط التي يتم التقديم على أساسها وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

استمارة التعيين مجلس الخدمة الاتحادي

وفقا لما أوضحه المجلس الاتحادي أنه يوجد ما يقارب نحو 150 وظيفة خالية والتي سوف يتم توزيعهم على جميع المحافظات وذلك وفقا للنسب السكانية، ويجب العلم أنه سوف يتم تولية المحافظين بأن يقوموا بتوزيع الوظائف وفقا لاحتياجات المحافظة، كما أكد المجلس على أنه غير مسؤول عن إدارة درجات الوظيفة وأن التقديم سوف يكون من خلال ملء استمارة التعيين مجلس الخدمة الاتحادي وهذا من خلال الرابط الرسمي.

شروط تسجيل استمارة التعيين مجلس الخدمة الاتحادي

للتقديم في وظائف المجلس الاتحادي يرجى التحقق من توافر مجموعة من الشروط وهي:

يجب أن يكون لدى المواطنين كودات فعالة للفترة ما بين 14 من يونيو 2023 وحتى 26 من مايو 2026.

يشترط أن يكون المتقدم من الفئات التي حددها مجلس الوزراء لقرارات الرقم 59 والرقم 67.

يجب أن يكون المتقدم خريج مؤهل عالي ومن الأوائل.

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المجلس الاتحادي

أعلن المجلس الاتحادي عن مجموعة من الأوراق التي يجب تحضيرها عند التقديم على الوظائف وهي: