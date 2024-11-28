“وزارة المــالـــية الجــزائــريـــة“ تـــوضـــح قانون التقاعد الجديد في الجزائر 2024 وسن التقــاعــد للنســاء!!

أعلنت الحكومة الجزائرية في الفترة الأخيرة عن تغيير سن التقاعد للسيدات وذلك ليكون متناسب مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية ويجب العلم أن هذا التغيير سوف يوفر مرونة أكبر لدى السيدات العاملات كما أنه سوف يحقق التوازن بين الحياة الشخصية والحياة العملية، والجدير بالذكر أن سن التقاعد يختلف من منطقة لأخرى وهذا ما سوف نوضحه لكم اليوم من خلال مقالنا.

قانون التقاعد الجديد في الجزائر

بعد التساؤلات العديدة حول سن التقاعد السيدات الجديد بالجزائر قامت الحكومة الجزائرية بالرد والتوضيح والذي سوف يكون على النحو التالي: سوف يكون سن التقاعد للسيدات داخل المؤسسات الحكومية بداية من 55 عام بينما تقاعد الرجال سوف يكون بداية من 60 عام، كما أوضحت أنه تم خفض سن التقاعد خمس سنوات وذلك في المناطق الجنوبية بالجزائر بينما في المناطق الأخرى تم تقليل سن التقاعد 3 سنوات فقط، الجدير بالذكر أن الأعمال الشاقة سوف يكون بها سن التقاعد للسيدات بداية من 50 عام وللرجال بداية من 55 عام وذلك من أجل الحفاظ على صحة الموظفين.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالجزائر

قامت الحكومة الجزائرية بتوفير راتب شهري لدى المتقاعدين وذلك من أجل مساعدتهم في مواجهة غلاء الأسعار وتوفير الإحتياجات الخاصة بهم كما أن هذا الراتب يعتبر رسالة شكر لهم لما بذلوه من جهد أثناء فترة العمل، يمكنكم الاستعلام عن رواتبكم من خلال الخدمة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة المالية ولكن يجب اتباع الخطوات الآتية: