ظهرت.. رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2023 حسب الاسم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم القطرية

رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2023 زاد البحث عنه خلال الفترة الحالية خصوصاً بعد أن صرحت وزارة التعليم عن موعد إعلان النتيجة، فالطلاب في قطر ينتظرون النتيجة بفارغ الصبر، حيث تعد شهادة الثانوية من أهم شهادات المراحل التعليمية بالنسبة للطلاب، لذا فهي تنال اهتماما كبيراً من قبل الإعلام والحكومة، كما أن مجموع الثانوية هو الذي يحدد المصير الجامعي للطالب، وسنتناول في مقالنا كل التفاصيل عن رابط النتائج.

رابط نتائج الثانوية العامة قطر 2023

يستطيع الطلاب الاطلاع على درجاتهم في الثانوية العامة من على موقع خدمات الجمهورية، وذلك لمعرفة إذا كانت هذه الدرجات ستؤهلهم للمرحلة التالية أم لا، ويكون ذلك من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

تواجه إلى رابط الموقع المخصص لخدمات الجمهورية بالنقر على هذا اللينك .

ادخل على حسابك الشخصي، إذا كنت تمتلك حساب مفعل، وفي حالة عدم امتلاكك حساب عليك تفعيل حساب جديد.

ابحث عن القسم الخاص بنتائج الثانوية، فمن المحتمل أن تجد رابط أو خطوات توصلك للنتائج.

اكتب كافة البيانات التي تطلب منك في صفحة النتائج، ومنها الاسم بالكامل ورقم الجلوس.

انتظر لدقائق حتى تحمل صفحة النتائج التابعة لك.

استخراج نتائج الثانوية العامة قطر 2023 برقم الجلوس

يعيش الطلاب حالة من القلق بعد تأديتهم لاختبارات الثانوية، لأنهم ينتظرون معرفة درجاتهم في المواد، لذا أتاحت الوزارة للطلاب إمكانية معرفة نتائجهم باستخدام رقم الجلوس الخاصة بهم، وذلك من خلال تطبيق عدة خطوات بسيطة وهي:

افتح رابط الموقع التابع لخدمات الجمهور من هنا .

انقر فوق أيقونة النتائج الموجودة في الصفحة الرئيسية.

ضيف رقم البطاقة الشخصية داخل نموذج الاستعلام.

اختر الخانة المكتوب فيها رقم الجلوس.

أدخل رقم جلوسك في المكان المعد له.

سجل الرمز المرئي.

اضغط فوق بحث.

بعدها ستعرض كافة النتائج الخاصة بك.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 قطر

صرح وزير التعليم على أن يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/13 هو موعد إعلان نتيجة الثانوية، والذي سيكون في تمام الساعة 12 ظهراً.

وقد أعلنت الوزارة عن سبب التأخير هو التصحيح والمراجعة وتجميع الدراجات بصورة دقيقة، حيث يتاح للطلاب معرفة درجاتهم في كل المواد إلكترونياً من خلال الموقع المخصص لوزارة التعليم القطرية.