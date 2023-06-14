“الدفعة الأولي” اعرف أسماء المستحقين لمنحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه من خلال لينك وزارة القوى العاملة

أسماء المستحقين لمنحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنية ، والتي وفرتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة برعاية رئيس الجمهورية السيد عبدالفتاح السيسي والذي أمر بإنشاء صندوق الطوارئ أصحاب العمالة الغير منتظمة، والذي يشرف عليه وزارة القوى العاملة المصرية ، ومن خلاله يتم صرف منحة مالية تقدر بقيمة 1000 جنية إلي المستفيدين والذين تطابقت عليهم الشروط التي طرحتها الوزارة أثناء عملية التقديم الإلكتروني التي كانت متاحة في الآونة الأخيرة في طوال شهر مايو الماضي، إليك خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة .

أسماء المستحقين لمنحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

عودة صرف منحة العمالة الغير منتظمة والتي تم صرفها لأول مرة منذ ثلاث سنوات أثناء مرور البلاد بفترة الكورونا، والتي تأثر بها أصحاب العمالة الغير منتظمة من جراء قرارات حظر التجوال والتي أثرت عليهم بشكل سلبي نوعا ما، مما دفع الحكومة المصرية إلى مساعدتهم ماديا في فترة الكورونا بصرف منحة مالية تقدر بقيمة 500 جنيه شهريا على مدار ثلاث شهور ، ومن هذا المنطلق ونظرا إلي ارتفاع الأسعار بشكل كبير الآن في مصر الذي بدأ صرفها مجددا ولكن بقيمة 1000 جنيه وحتى الآن لم يتم صرف أي دفعات منها، وجارى حصر وفرز أسماء المتقدمين من اجل إعلان أسماء المستحقين وفقا لمعاينة الحالة الاجتماعية لهم وفى حالة مطابقتها إلى الشروط التي أعلنتها الوزارة يتم منحهم المنحة الخاصة بأصحاب العمالة الغير منتظمة .

لينك الاستعلام أسماء المستحقين لصرف منحة العمالة

خلال الأيام المقبلة سوف يتم الإعلان عن أسماء المستحقين لمنحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه، والتي يمكنك الاستعلام من خلال الخطوات التالية