“برقم المقعد” نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2023 دور الأول جميع المحافظات عبر لينك epedu.gov.iq

نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2023 دور الأول ، والتي سوف تنتهى فترة الاختبارات بها في الأيام المقبلة في جميع المحافظات العراقية، ونتابع مع الطلاب من الآن عملية الإعلان عن نتائجهم إلكترونيا والتي توفر على مواقع عراقية منوعة ومنها موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا، والتي يعرض عن نتائج كل محافظة منفصلة عن الأخري ، والتي تعلن وفقا إلي انتهاء عملية تصحيح ومراجعة اروقا الطلاب بها، واليك الآن خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2023 جميع المحافظات.

نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2023 دور الأول

تعتبر مرحلة المتوسطة بالعراق من اهم المراحل الدراسية المؤهلة إلى مرحلة الإعدادي والأخيرة والتي منها يتمكن الطالب من تحديد تخصص الدراسي له، في المرحلة الاعدادية والتي تؤهله إلي الجامعة من خلال مجموعه بها، ولهذا تنال المرحلة المتوسطة أهمية كبرى عند الطلاب لتحديد مصيرهم ، وتسير الامتحانات الآن بها على نحو جيد من حيث صعوبة الأسئلة إلي بعض المواد التي كانت بها صعوبة نحو ما وكانت فوق مستوى الطالب المتوسط، ولكن هذا ضرورة من اجل تميز المتفوقين، وتنتهى الامتحانات بالمرحلة المتوسطة يوم 17 يونيو لجارى ومن ثم تبدأ على الفور مرحلة تصحيح ومراجعه أوراق الطلاب لبتم إعلان النتيجة في غضون أسبوع رسميا.

موقع وزارة التربية العراقية استعلام عن نتائج الطلاب

يقدم موقع وزارة الرتبية العراقية نتائج لثالث المتوسط بالعراقي 2023 الدور الأول في الأيام المقبلة ويمكن الاستعلام من خلال برقم المقعد الخاص بالطالب فقط ، وهى الميزة الهامة التي يقدمها الموقع اليهم على عكس المواقع الأخري التي تعرض اليهم النتائج الخاصة بكل محافظة معا في ملف واحد، واليك طريقة الاستعلام عبر موقع وزارة التربية العراقية