الحقي اشتري وخزني ياست الكل.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 14-6-2023 في بورصة الدواجن المصرية أسعار البيض اليوم

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء الرابع عشر من شهر يونيو الجاري لعام 2023، أصبحت محط بحث كبير للمواطنين من مختلف مدن ومناطق جمهورية مصر العربية، خاصة مع ارتفاع اسعار الفراخ البيضاء بنحو 2 جنيه مصري في الفترة الأخيرة وأسعار الدواجن بشكل عام، بينما سعر الفراخ الساسو انخفض بنفس المعدل واستقر سعر الفراخ البلدي والأمهات والبيض، ونستعرض عبر موقعنا البديل أسعار الدواجن اليوم الاربعاء في مصر 2023 وأسعار البيض أيضاً.

أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 14 يونيو 2023

ارتفعت بعض أسعار الدواجن اليوم الاربعاء 14 يونيو 2023 وانخفض البعض الآخر وفقاً لنوعها، وتتمثل اسعار الفراخ البيضاء اليوم وباقي الأنواع بشكل عام فيما يلي:

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن للكيلو الواحد بين 69 و 71 جنيهاً، لتصل للمستهلك بسعر 75 جنيه مصري.

سعر الفراخ البلدي في بورصة الدواجن للكيلو الواحد بين 90 و 95 جنيهاً، لتصل للمستهلك بسعر 100 جنيه مصري.

سعر الفراخ الساسو في بورصة الدواجن بين 78 و 80 جنيهاً، لتصل للمستهلك بسعر 85 جنيه مصري.

سعر الفراخ الأمهات في بورصة الدواجن بين 64 و 65 جنيهاً، لتصل للمستهلك بسعر 70 جنيه مصري.

سعر طبق البيض اليوم الاربعاء 14-6-2023

شهدت اسعار البيض اليوم الاربعاء الرابع عشر من شهر يونيو للعام الحالي 2023 ارتفاع طفيف، فقد ارتفع سعر البيض الأبيض والأحمر بحوالي 2 جنيه مصري، بينما شهدت اسعار البيض البلدي استقرار كبير في بورصة الدواجن والبيض على مستوى جمهورية مصر العربية.

سعر كرتونة البيض اليوم في بورصة الدواجن

تختلف اسعار البيض من بورصة الدواجن حتى تصل إلى المستهلك، حيث يتم إضافة بعض الجنيهات عليها ليكسب التاجر عند بيعها للمواطنين، وعن سعر كرتونة البيض اليوم الاربعاء 14 يونيو 2023، فهي كما يلي:

سعر كرتونة البيض الاحمر في بورصة الدواجن اليوم بين 107 و 108 جنيهاً، لتصل إلى المستهلك بسعر 113 جنيه مصري.

سعر كرتونة البيض الأبيض في بورصة الدواجن اليوم بين 107-108 جنيهاً، لتصل للمستهلك بسعر 113 جنيه مصري.

سعر كرتونة البيض البلدي في بورصة الدواجن اليوم بين 116 و 117 جنيهاً، لتصل للمستهلك بسعر 122 جنيه مصري.

مع العلم أن أسعار الدواجن اليوم الاربعاء تختلف من مكان لآخر، لكن هناك أسعار ثابتة يتم البيع بها على مستوى جمهورية مصر العربية، ويتم تحديث الأسعار لدينا بشكل مستمر.