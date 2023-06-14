مع قدوم عيد اللحمة تعرف على اسعار الدواجن اليوم في البورصة .. اسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم

اليوم الأربعاء، الموافق 14 يونيو 2023، شهدت اسعار الدواجن اليوم والبيض ارتفاعًا بعد أن انخفضت بشكل ملحوظ في اليوم السابق. فقد ارتفع سعر الفراخ البيضاء بمقدار 3 جنيهات للكيلوغرام، بينما عادت أسعار البيض للارتفاع من جديد، حيث زادت سعر كرتونة البيض البيضاء والأحمر بمقدار جنيهين، وعلى الرغم من انخفاض أسعار الأعلاف التي تستخدمها مزارعو الدواجن، إلا أن سعر كرتونة البيض البلدي ارتفع ليتجاوز حاجز الـ100 جنيه.

اسعار الدواجن اليوم

في يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023، شهدت اسعار الدواجن اليوم ارتفاعًا قياسيًا في بداية جلسات التداول على البورصة وفي الأسواق. حيث ارتفع سعر الفراخ الساسو بقيمة 5 جنيهات للكيلوغرام، ليصل الآن إلى 85 جنيهًا بدلاً من 80 جنيهًا.

يعزى هذا الارتفاع إلى زيادة إقبال المواطنين على شراء الدواجن نظرًا لارتفاع أسعار اللحوم بمناسبة عيد الأضحى. وفقًا لتصريحات شعبة الدواجن.

اسعار الفراخ في بورصة الدواجن

تعرف اليوم اسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا، فسعر الفراخ البيضاء يتراوح بين 69 و71 جنيهًا للكيلوغرام. بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين 78 و80 جنيهًا، وأما سعر كيلو الفراخ البلدي فيتراوح ما بين 90 و95 جنيهًا. وللأمهات البيضاء، فإن سعر كيلو الأمهات البيضاء يتراوح بين 64 و65 جنيهًا.

شهدت أسعار الدواجن الأمهات تراجعًا اليوم حيث بلغت 63 جنيهًا بدلاً من 65 جنيهًا، ويتم بيعها للمستهلك بسعر 70 جنيهًا. بالنسبة لأسعار الدواجن الساسو (الفراخ الحمراء)، فقد ارتفعت اليوم لتصل إلى 85 جنيهًا بدلاً من 80 جنيهًا، وتم بيعها للمستهلك بسعر 93 جنيهًا. أما أسعار الدواجن البلدي فظلت مستقرة في المزارع، حيث بلغت الآن 99 جنيهًا، وتم بيعها للمستهلك بسعر 105 جنيهًا. أما بالنسبة لأسعار الكتاكيت اليوم في 14 يونيو 2023، فقد شهدت تباينًا أيضًا. حيث يتراوح سعر كتكوت أبيض عمر يوم بين 8.50 و9.50 جنيهًا. وسعر كتكوت ساسو عمر يوم يتراوح بين 9 و10 جنيهات. وأما سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم فيتراوح بين 7.50 و8 جنيهات.

اسعار البيض الان

في يومنا هذا، وبعد معرفة اسعار الدواجن اليوم تتراوح أسعار كرتونة البيض الأحمر بين 107 و108 جنيهات، وبالمثل، يتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في نفس النطاق من 107 إلى 108 جنيهات. أما بالنسبة لكرتونة البيض البلدي، فتتراوح أسعارها ما بين 116 و117 جنيهًا.